Železnici v Chropyni mají ustoupit dva domy, město je zásadně proti

Do značné míry je to „papírová“ válka mezi městem Chropyně a státem, konkrétně Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Důvodem je způsob křížení plánovaného železničního koridoru z Brna do Přerova na okraji města.

Ten má být nově dvoukolejný a s pracemi se má začít v roce 2022. Jenže tohle datum může být kvůli zmíněnému sporu ohrožené.

Obě strany si prosazují svoje způsoby řešení. Kroměřížský stavební úřad ale vydal závazné stanovisko, v němž uvádí, že záměr SŽDC je nepřípustný. Není totiž v souladu s územním plánem Chropyně, byť odpovídá Zásadám územního rozvoje Zlínského kraje.



„Oni toto stanovisko neberou v potaz,“ řekla na adresu SŽDC chropyňská starostka Věra Sigmundová. „Náš záměr je tedy realizovatelný,“ reagoval mluvčí státního úřadu Marek Illiaš.

O co přesně jde? SŽDC chce, aby se stávající část Tovačovské ulice, která kříží koleje, mírně posunula a vedla pod novým koridorem podjezdem. S tím město nesouhlasí, protože by se musely zbourat dva rodinné domy.

Chropyně navrhuje, aby se udělala přeložka cesty mimo zastavěnou část s tím, že by přes koleje vedla nadjezdem. To zase odmítá SŽDC, protože by to bylo nákladnější a složitější řešení. Proto pokračuje v přípravě svého záměru, na který existuje studie proveditelnosti schválená ministerstvem dopravy.

„SŽDC považuje připravovanou variantu za územně a investičně nejvýhodnější. Na rozdíl od krátké přeložky Tovačovské ulice v délce 400 metrů spočívá varianta prosazovaná městem ve zcela nové komunikaci o délce cca 2 400 metrů,“ zmínil Illiaš.

Město změní územní plán

Sigmundová tvrdí, že by město státu pomohlo s výkupy potřebných pozemků a připustila i finanční výpomoc se silniční přeložkou. Podle ní ale zastupitelé nikdy neschválí změnu územního plánu, aby se daly zbourat dva domy.

SŽDC ovšem uvádí, že takovou změnu nepotřebuje, protože jejich záměr je v souladu se Zásadami územního plánování Zlínského kraje, v nichž je pro rozšíření trati vyčleněný koridor.

„Tam je tlustá čára v mapě, ale neřeší se už jednotlivé drobné nuance ve městech a obcích podél trati. Pro nás je prioritou vybudování přeložky silnice,“ podotkla Sigmundová.

Proto si chce město na konci března schválit změnu územního plánu, která bude odpovídat jeho řešení. „SŽDC pak nebude mít páky na to, abychom provedli jinou změnu územního plánu, pokud nebudeme chtít. Bude vysoká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že se nám nenabourají do našich plánů někde jinde,“ doplnila Sigmundová.

Opírá se také o již zmíněné stanovisko kroměřížského stavebního úřadu. SŽDC si ho ale vykládá jinak. Zdůrazňuje, že je v něm uvedeno, že záměr státu je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky i Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ale není v souladu s územním plánem Chropyně.

Skončí spor až u soudu?

„Z tohoto tedy vyplývá, že pořizovaná změna územního plánu (města) musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje,“ poznamenal Illiaš.

To znamená, že podle SŽDC se musí město státu přizpůsobit. Chropyně to však odmítá. Sigmundová si myslí, že SŽDC nechce opustit původní řešení, protože už do něho investovalo hodně času a peněz. A přijetí varianty města by znamenalo zdražení i zdržení.

Nakonec tak možná bude muset o celé věci rozhodnout soud. Kraj nemá kompetence na to, aby do sporu mohl věcně zasáhnout, i když náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek situaci sleduje.

Koridor je totiž velmi důležitý nejen pro Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj, ale má svůj význam i v rámci vlakové dopravy v České republice a také v Evropě.

„Z hlediska zdravého rozumu je pro mě přijatelnější přeložka cesty než úprava té stávající s tím, že se zbourají dva domy. Rozumím ale i SŽDC, že chce mít co nejdříve zpracovanou projektovou dokumentaci,“ uvedl Botek.