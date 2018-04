Epidemie chřipky byla dlouhá, trvala devět týdnů, říká krajská hygienička

Jak hodnotíte letošní chřipkovou epidemii?

Jako neobvykle dlouhou s vysokým počtem komplikovaných případů a úmrtí. Epidemie v kraji začala koncem ledna, trvala od čtvrtého kalendářního týdne až do toho minulého, tedy devět týdnů. Běžně je to pět šest týdnů.

Kolik Jihočechů během ní stonalo a kolik z nich mělo nejvíc problémů?

V této sezoně onemocnělo v kraji zhruba 90 tisíc lidí, a to jsou jen ti, kteří šli k lékaři. Když připočítáme i velkou skupinu těch, co se léčí sami, byl nemocný každý desátý Jihočech. Hlášeno bylo celkem 48 závažných průběhů chřipky, z toho 28 pacientů zemřelo. Čtyři z nich byli mladší šedesáti let, 24 nad šedesát let.

Můžete srovnat počet úmrtí s minulými epidemiemi?

Letošních 28 úmrtí je hodně vysoké číslo. Je to víc obětí chřipky v kraji než za předchozí dva roky dohromady. Loni zemřelo na závažný průběh chřipky sedm lidí, předloni jich bylo patnáct.

Byli pacienti, kteří chřipce podlehli, proti ní očkovaní?

Pouze čtyři z nich byli očkovaní. Kdyby byli naočkovaní ti ostatní, neměli by závažné průběhy onemocnění a nedošlo by k úmrtí. Zejména starší lidé, kteří mají srdeční či plicní onemocnění, jsou diabetici nebo onkologicky nemocní, jsou oslabení. A když k tomu dostanou chřipku, která je sama o sobě závažné onemocnění, dostávají se do vážných potíží.

Jaký chřipkový vir letos převažoval?

Mezi lidmi kolovaly oba typy chřipkového viru, jak typ A, tak typ B, přičemž převažoval typ B.

Který působil závažnější stavy?

Závažnější průběh mívala vždycky chřipka typu A, chřipka typu B byla s mírnými příznaky. Ale v letošním roce koluje nový typ linie, takzvaná Yamagata. To je chřipka typu B, která má také závažný průběh.

Proč lidé chřipku stále podceňují?

Často si ji pletou s dalšími méně závažnými virovými onemocněními. A teprve až je skolí skutečná chřipka, obvykle slyší na očkování a před další sezonou si nechají vakcínu píchnout.

Je problém, že proočkovaných lidí je jen kolem šesti procent?

Ano, proto se virus šíří v populaci rychleji, než kdyby proti němu mělo obranné látky víc lidí.

A jak velký podíl má na šíření chřipky špatná hygiena?

Velký. Při zakašlání se do prostředí dostávají tisíce virových částic, čímž proces šíření pokračuje. Viry ulpívají třeba na madlech v autobusech či držadlech nákupních vozíků. Rodiče tam posadí dítě, to se chytne, pak dostane do ruky rohlík, zakousne se do něj – a máme dalšího nemocného.