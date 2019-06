Jednání o lázních v Chrastavě zhatil průjem. Neschopenku si soud prověří

Ivo Palouš, bývalý náměstek libereckého primátora, nechal soudu doručit v pátek pozdě odpoledne neschopenku. Střevní potíže měl údajně od čtvrtka.

K soudu dnes nedorazil ani původní vlastník lázní a jednatel společnosti Imstav Jan Imlauf. Omluvil se už ve čtvrtek, že nemůže dorazit z pracovních důvodů.



Liberecký soud omluvenku Palouše považuje za obstrukci. „Neschopenka je zvláštní. Třeba tam není datum kontroly. Formulář je takový, jako když by byl zkopírovaný. Je to vše napsáno originálně propiskou. Originál by přitom měl být někde úplně jinde. A když má někdo průjem, tak přece nepojede z Ruprechtic do Hrádku (z liberecké čtvrti je to do Hrádku k lékaři asi dvacet kilometrů, pozn. red.). Považuji to za snahu jednání nabourat. A to se povedlo,“ uvedl předseda senátu Petr Neumann. U lékařky si chce nejprve ověřit pravost neschopenky.

Vyloučení k samostatnému projednání je podle něj komplikované. „Pro nás je to složité. Spoluobžalovaní jsou najednou svědci a to je špatně,“ uvedl předseda senátu Neumann.

Soud dnes kvůli chybějícím obžalovaným odročil jednání na září.

Obžalovaným hrozí až dvanáct let vězení. Státní zástupce je viní ze sedmi skutků, z nichž nejzávažnější je korupce a poškození finančních zájmů EU. Někteří aktéři jsou obžalováni ze zločinů sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Nebo trestných činů spočívajících v legalizaci výnosů trestné činnosti. Způsobená škoda byla podle obžaloby vyčíslena na přibližně 200 milionů korun.



Mezi obžalovanými je také bývalý europoslanec a současný člen krajského předsednictva ČSSD Robert Dušek. V kauze figuruje i bývalý náměstek libereckého hejtmana Martin Sepp, také sociální demokrat.

Termální lázně leží v Chrastavě zhruba 11 kilometrů od Liberce. Pětihektarový areál slouží veřejnosti od 3. prosince 2012. Dokončena byla první etapa za 100 milionů korun, podstatnou část peněz poskytla Evropská unie.

Dokončení areálu za dalších 120 milionů ale zkomplikoval spor o ovládnutí společnosti, který v dubnu 2013 vyvrcholil insolvenčním řízením.

Dnes má areál nového vlastníka. Firma Dům pohody, které původně patřil, je v konkurzu, věřitelům dluží téměř 229 milionů korun. Největším věřitelem je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která poskytla dotaci.

„Podstatou je zakrytí provázanosti mezi žadatelem o dotaci a osobou stavebníka. Ty subjekty byly majetkově i personálně propojené. Smyslem tedy bylo načerpat dotace a zároveň inkasovat finanční prostředky do společnosti, která měla realizovat ten samotný projekt,“ shrnul podstatu obžaloby státní zástupce Petr Hořín.