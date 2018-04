U Chrastavy umírali husité, archeolog chce krvavou bitvu vzkřísit

Zatímco bitva u Liberce připomíná sedmiletou rakousko-pruskou válku, bitva u Chrastavy by zavedla diváky do doby husitské.

„Křižáci mluvili o střetu u Chrastavy jako o svém prvním velkém vítězství nad husity,“ říká Brestovanský.

„Bitva se odehrála na podzim 1428, když se husité vraceli ze své loupeživé výpravy do Horní Lužice. Táhli do Čech vozy se spíží na zimu a další kořistí. Jejich kolona se roztáhla jako had. Německé katolické vojsko zaútočilo na zadní voj husitů někde na území kolem Chrastavy a Machnína. Husité přišli o řadu svých vozů a mnoho jich padlo. Když jim však na místo bitvy dorazily posily, husité prý zahnali Němce na útěk.“

Bitva propukla pod Ovčí horou

Husité před bitvou plenili území Šestiměstí, mocenského spolku měst Budyšín, Kamenec, Žitava, Zhořelec, Lobava (Löbau) a Lubaň. Do českého vnitrozemí se vraceli kolem Žitavy. Bitva propukla 16. listopadu odpoledne pod Ovčí horou u Chrastavy.

„Bitvu popisuje i liberecký historik Rudolf Anděl, autor knih Husitství v severních Čechách a Liberecko v době husitského revolučního hnutí,“ uvádí Brestovanský.

Bitvou u Chrastavy se zaobírá i Radek Brož ve své diplomové práci z roku 2015 s názvem „Snahy sirotků o ovládnutí severních Čech“.

Brož cituje historika Františka Palackého, podle něhož se Zhořelečtí a Žitavští s pány Albrechtem z Koldic a Hanušem z Polenska ve veliké síle obořili na husity důrazně a šťastně, že dobyli drahný počet vozů a pobili, utopili v Nise nebo upálili ve stodolách až 400 Čechů. Brož označuje bitvu za masakr.

Husité pomstili porážku

Jak ovšem dodává Palacký, husité odrazili Němce nazpět, pomstili svou porážku a mezi jinými zabili také žitavského hejtmana.

„Ale jedná se jen o Palackého zbožné přání. Lužičtí sice vykázali významné ztráty, ale zdá se pravděpodobné, že husitský hejtman Jan Královec a ostatní jezdci vyhodnotili situaci jako bezvýchodnou a uprchli. Při tomto scénáři je ztráta čtyř set mužů a sto dvaceti vozů uvěřitelná,“ uvádí Brož.

Vítězství nad husity u Chrastavy vyvolalo značný hlas. Německé katolické země ho braly jako důkaz, že obávaní Čechové nebyli nepřemožitelní.

Účinkující nejsou problém, míní Brestovanský

„Rekonstrukce bitvy u Chrastavy by určitě upoutala velkou pozornost. Středověké bitvy navíc přitahují největší zájem historických skupin a neměli bychom problém sehnat účinkující,“ tvrdí Brestovanský. „Ale zatím nejsme dál než u myšlenky.“

Chrastavského starostu Michaela Canova zpráva o tak velké historické události jeho města překvapila. „Nápad s rekonstrukcí bitvy se mi na první poslech líbí a pokud by ji chtěl někdo udělat, má u nás dveře otevřené,“ dodává Canov.

Brestovanský nosí v hlavě ještě rekonstrukci bitvy o mosty přes řeku Jizeru v Podolí u Svijan během rakouskopruské války v červnu 1866.

„Bojovalo se tam částečně v noci, což by přineslo divákům při rekonstrukci zajímavé světelné efekty,“ konstatuje Brestovanský.