Je tu plán na cyklostezku místo železnice. Má vést z Plzně do Chrástu

Zástupci měst a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) už začali jednat o přípravě cyklostezky. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek je přesvědčen, že je to dobrý záměr. „Určitě by to pro cyklisty byla významná trasa,“ prohlásil.

Projekt mohly zkomplikovat požadavky sdružení nákladních dopravců, aby na trati byla pro jistotu zachovaná jedna kolej pro případ neprůjezdného nového úseku trati. A kraj zvažoval zachování jedné koleje, aby po ní jako atrakce jezdila drezína.

Náměstek Čížek ale řekl, že to vybudování cyklostezky zřejmě neohrozí. „Stavba nové trati je součástí projektu dotovaného Evropskou unií. Součástí je i kompletní odstranění dosavadní tratě. To se SŽDC snaží splnit a území předat Plzni, která má zájem jej převzít,“ řekl Čížek.

Tvrdí, že kraj nebude požadavek na zachování koleje uplatňovat. „Můžeme o tom sice jednat, ale myslím, že šance je minimální,“ konstatoval.

S tím, jak se blíží konec roku 2018, a tedy i zprovoznění nové trati, stává se téma přípravy projektu cyklostezky aktuální. Zásadní podmínkou je převedení území, kterým dosavadní koleje vedou, z majetku státu na město.

„Chceme, aby byla trasa předána městu nejlépe bezúplatně. Nechceme, abychom se za čas museli koukat na zpustlý úsek bývalé trati, jako je to mezi Mladoticemi a Rakovníkem. Nechceme, aby tím došlo ke znehodnocení svršku, protože je možné jej zhutnit a pak nebude problém na něj položit cyklostezku,“ řekl náměstek primátora města Plzně pro dopravu Petr Náhlík.

Studie na cyklostezku už existuje

Také upozornil, že pro Plzeň je úsek trati zajímavý i proto, že lesy od Bukovce k Chrástu jsou ve vlastnictví města. „Takže máme už udělanou studii na cyklostezku a dohodu se starostou Chrástu, že by si Plzeň úsek trati převzala i na katastru obce Chrást,“ uvedl Náhlík.

Ovšem také zdůrazňuje, že klíčové rozhodnutí bude na představitelích SŽDC a vládě. „Rádi bychom tu proceduru nastartovali včas, protože to může trvat. Už se proto rozjela příprava majetkových jednání,“ konstatoval Náhlík.

Tvrdí, že by si Plzeň se SŽDC mohly nyní vyjít vstříc, protože stát má zájem získat některé městské pozemky pro své akce.

Stavět by se mohlo začít v roce 2020

Mluvčí SŽDC Marek Illiaš uvedl, že majetkový převod ze SŽDC na město Plzeň bude podléhat mezirezortnímu připomínkovému řízení a následně schválení Vládou ČR. „Předpokládá se, že v rámci dalších jednání mezi oběma stranami bude tedy konečná podoba této transakce detailněji specifikována,“ sdělil.

Illiaš tvrdí, že zatím je vše směrováno do roku 2019. Petr Náhlík řekl, že zastupitelstvo Plzně by mělo záměr schválit do června. „Aby zástupci SŽDC měli oficiální doklad, že město má o trať vážný zájem,“ konstatoval.

Náhlík uvedl, že souběžně s přípravou majetkové transakce by se pak mohl připravovat projekt. „Aby se nejpozději v roce 2020 mohlo začít stavět. Myslím, že získat územní rozhodnutí by nemělo být těžké,“ uvedl Náhlík.

