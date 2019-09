Ve Svitávce postižené v hysterii odmítli, bydlení najdou v Boskovicích

V sousedství budou bydlet postižení lidé. Zdánlivě nekonfliktní plán Jihomoravského kraje vyvolal na začátku roku velký rozruch a odpor mezi částí obyvatel Svitávky na Blanensku.

Kraj zde chtěl po vzoru jiných měst vybudovat chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středním mentálním postižením.

Pozdvižení mezi místními měly na svědomí lživé letáky informující, že tam budou žít lidé, kteří například neumí ovládat své pudy a budou nebezpeční pro okolí.

Nic z toho sice nebyla pravda, kraj však kvůli napjaté atmosféře ustoupil a začal hledat jiné lokality. Vybral nakonec dvě místa. „Prověřovali jsme zhruba deset míst. Některá ale byla nereálná, ať už z hlediska vzdálenosti, nebo dalších věcí, které u domů potřebujeme,“ uvedl krajský náměstek pro sociální oblast Marek Šlapal (ČSSD).

Volba padla na Boskovice, vzdálené od Svitávky pět kilometrů, a jednu další obec z blízkého okolí. Tu zatím nechce náměstek prozrazovat, protože tam není vše dořešené ani podepsaná kupní smlouva. Je však jasné, že to bude chráněné bydlení pro čtyři lidi.

V Boskovicích je už domluva dál a vše směřuje k tomu, že se tam osm klientů ústavu Paprsek ve Velkých Opatovicích přestěhuje v lednu příštího roku. „My tomuto bydlení fandíme, rozhodně s tím nemáme žádný problém,“ sdělil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS).

Sousedé nejdou proti postiženým

Protesty místních, které nastaly ve Svitávce, by se nyní opakovat neměly. Ředitelka Paprsku Marie Wetterová už o plánech informovala nejen vedení Boskovic, ale také sousedy z bezprostředního okolí. Každého obeslala dopisem, navíc je pozvala i na setkání do Velkých Opatovic, kam dorazila zhruba dvacítka lidí.

„Měli spíš věcné dotazy, například jak to bude zajištěné našimi pracovníky nebo jak je to s trvalým bydlištěm klientů. Nikdo neměl nic proti tomu, aby tam naši klienti bydleli, naopak byli rádi, že do Boskovic jdeme. Říkali, že to vyhodnotili jako vhodnou věc,“ poznamenala ředitelka Paprsku.

Sousedka budoucí pobočky Paprsku Jiřina Bártová na setkání sice nebyla, ani ona však nemá žádný problém s tím, že v ulici vznikne chráněné bydlení pro lidi s mentální postižením. „Myslím, že to bude možná i lepší než dosavadní nájemníci, kteří tam bydleli,“ podotkla.

Dům postiženým pronajme známý právník z Blanska

Majitelem domu je známý blanenský advokát Jan Paroulek, který budovu před třemi roky koupil jako investici. Od té doby ji, jak říká, „příležitostně pronajímal“, například dělníkům. Teď bude mít nově v domě trvalejší obyvatele a s tím i trvalejší příjem. Podle náměstka Šlapala je cena nájmu pro kraj příznivá.

Dvougenerační rodinný dům v ulici Boženy Němcové kraj tak na rozdíl od domu v jiné obci nekupuje. „Měli jsme od zájemců i nabídky různých penzionků nebo objektů škol, ale my chtěli typické rodinné bydlení v obydlené části uvnitř komunity,“ vysvětlila šéfka Paprsku Marie Wetterová. Objekt se jí líbí i proto, že má velké a světlé místnosti.

Vlastník domu vyšel Paprsku vstříc také tím, že v domě na jejich přání provedl menší stavební úpravy. „Řekli, že chtějí třeba upravit sprchový kout, nebo měli požadavek na novou kuchyň, aby v ní byly moderní spotřebiče. To se teď dokončuje,“ přiblížil Paroulek s tím, že obyvatelé budu mít k dispozici i dvůr za domem.

„Je tam letní kuchyň, dále takové dílničky, takže si tam můžou cokoliv dělat nebo tvořit,“ doplnil Paroulek. Dům by si mohl Paprsek podle něj převzít už zhruba za měsíc.

Po nezbytných úpravách bude každé patro sloužit jedné čtyřčlenné domácnosti. Klienti Paprsku ale nebudou v domě sami. „Bude tam zajištěná nepřetržitá služba personálu, který má na starosti péči o klienty, dále tam bude jeden vedoucí a jeden sociální pracovník. Dohromady se tam bude fyzicky točit osm dalších lidí,“ řekla Wetterová.

Stejný systém měl být i ve Svitávce, kterou na hejtmanství v souvislosti s chráněným bydlením stále řeší. Kraj totiž na začátku srpna vyvěsil oznámení se záměrem prodat pozemky, kde měly domy pro mentálně postižené vyrůst. Zájemci o koupi se mohou hlásit do dnešních 15 hodin, o prodeji rozhodnou zastupitelé.