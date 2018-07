Obec byla týden bez vedení, zastupitelé zapomněli znovu zvolit starostu

Tři měsíce před podzimními volbami si zastupitelé museli narychlo vybrat nové vedení. Poučeni z předchozí chyby tentokrát místostarosty zvolili dva.

V loňském roce odstoupil ze všech funkcí tehdejší starosta Vratislav Vopálka. Muže, který ve volbách v roce 2014 dostal největší počet preferenčních hlasů, ve vedení nahradil místostarosta Jaroslav Hloušek. Ten však ve funkci vydržel necelý rok a v polovině června také rezignoval.

„Ani v jednom případě zastupitelům žádný důvod nesdělili. Oba dva skončili v radě i v zastupitelstvu. Jsme malá obec, ale práce je zde relativně hodně. Rada tlačí na starostu, aby práci odváděl kvalitně. Stres pracuje u každého z nás a záleží na tom, jak moc si to člověk bere,“ řekl zastupitel Zbyněk Šmíd, který se stal prvním místostarostou.

Schůze se naneštěstí účastnilo pouze osm z celkových čtrnácti zastupitelů. Po odstoupení Hlouška zbylo sedm statečných, zastupitelstvo tedy nebylo usnášeníschopné a zvolit nové vedení obce nemohlo okamžitě. To se jim podařilo až po týdnu na mimořádném jednání, kde se novými místostarosty stali Zbyněk Šmíd a Jan Vogl. Funkce starosty zůstává dál neobsazená.

„Nechtěli jsme, aby se opakovala patová situace, kdy by obec neměl kdo vést. Proto jsme zvolili dva místostarosty. Choustníkovo Hradiště má uvolněného starostu a těžko si umím představit, že by se někdo kvůli třem měsícům vzdal svého zaměstnání,“ vysvětlil Jan Vogl.

Choustníkovo Hradiště bylo bez statutárního zástupce celých sedm dní. Za samosprávu neměl kdo podepisovat dokumenty ani ji zastupovat navenek.

„Musím přiznat, že jako obec jsme zaspali v tom, že jsme po odstoupení starosty v loňském roce nezvolili jeho zástupce. Pak by k takové situaci nemohlo dojít,“ poznamenal Šmíd.

Během týdenního bezvládí nedošlo k žádné mimořádné události, pouze se zpozdily faktury, které neměl kdo podepisovat. „Na vyřizování všech písemností máme nějakou lhůtu a týden je tak krátká doba, že se nic závažného nestalo,“ potvrdil Šmíd. Ještě v létě se podle něj uskuteční další zastupitelstvo, na kterém už projednají běžnou provozní agendu.

Nic dramatického, soudí politolog

Podle ředitele Institutu politologických studií v Praze Petra Jüptnera není takový scénář, kdy se obec ocitne bez statutárního zástupce, příliš obvyklý.

„Většinou k tomu dojde, když se rozpadne koalice nebo v obci není dostatek lidí, kteří by ve volbách postavili kandidátku. Na druhou stranu, pokud je samospráva bez vedení týden, není to nic, co by ji mělo nějak paralyzovat nebo ohrozit. Mnohem dramatičtější by bylo, kdyby klesl počet zastupitelů pod minimální hranici, čímž by došlo k rozpuštění zastupitelstva. Obec by to mohlo paralyzovat na delší dobu,“ vysvětlil politolog.

Před čtyřmi lety kandidoval v Choustníkově Hradišti do komunálních voleb pouze jediný subjekt – SNK Hradiště. Do zastupitelstva se dostalo všech 15 kandidátů, po rezignaci starosty a místostarosty se jejich počet snížil na třináct. I nadále v obci může fungovat pětičlenná rada.

Rošády na obecním úřadě v posledních měsících obyvatele rozladily.

„Vesnice je rozdělena na dvě části, kolují tady různé fámy. Zastupitelstvo by mělo každého starostu podržet, je zvláštní, co se tady stalo,“ řekl Jaroslav Gottwald.

„Je to velmi nepříjemná situace. Stalo se to před rokem a teď znova. V takové chvíli nemám s kým jednat,“ uvedla ředitelka mateřské školy Ivana Mrštíková.

Bývalý místostarosta Jaroslav Hloušek na sebe v poslední době upozornil kritikou plánované stavby dálnice D11, která povede přes Choustníkovo Hradiště. Kvůli obavám z „invaze“ kamionů ze sousedního Dvora Králové nad Labem vystupoval proti tomu, aby ve vesnici vznikl dálniční nájezd a sjezd.

Vášně v obci vyvolalo také nedávné vítání občánků. Tehdejší vedení obce totiž na některé děti zapomnělo a jejich rodiče si proto uspořádali soukromé neoficiální vítání občánků na dětském hřišti, které moderoval bývalý starosta Vratislav Vopálka. Za odstoupením jeho nástupce byly podle všeho také spory uvnitř zastupitelstva. Jaroslav Hloušek podle svých slov v poslední době čelil štvanici.

„Těch pomluv, urážek a špinění mé osoby už bylo hodně. Někteří zastupitelé ze vznikající opozice zahájili předvolební kampaň. Dotklo se to i mé rodiny a dál už jsem to nemohl snášet,“ prohlásil bývalý místostarosta.