Chomutov chce u Kamencového jezera odkoupit aspoň toalety a kanalizaci

Tímto „úsporným“ krokem chce město zabránit tomu, aby měly spory o výši ceny, o níž se obě strany dohadují už dva roky, vliv na návštěvníky. Sezona totiž začne už 1. května.

Problematikou se opětovně zabývala na začátku týdne městská rada. Reagovala tak na postoj firmy CV Relax, která odmítla přijmout městem nabídnutých 18 milionů korun za všechny stavby v jejím vlastnictví, je jich zhruba třicet. Firma požaduje 26 milionů korun.



Poté, co se strany nedohodly, rozhodla se firma objekty rozprodat komukoliv. Gril bar a restaurace Marina jsou již v nabídce realitní kanceláře. U toalet zase hrozí, že je nechá celou sezonu uzavřené.

„Na radě jsme se shodli, že toalety a kanalizace jsou pro provoz areálu velmi důležité, a pokusíme se s firmou dohodnout na odkupu za cenu stanovenou znalcem,“ uvedl primátor Marek Hrabáč.

Konečné slovo zastupitelů v pondělí

Podle náměstka primátora Davida Dindy není reálné, že by město mělo k dispozici náhradní variantu, třeba v podobně mobilních toalet. „Je to nekomfortní řešení, které by negativně dopadlo na návštěvníky,“ předeslal.



Konečné slovo budou mít zastupitelé na jednání v pondělí 16. dubna. To, za jakou cenu a zda vůbec skutečně k odkupu toalet a kanalizace dojde, není jasné. Názory v zastupitelstvu se různí.



„Nemovitosti jsou sice v majetku firmy, ale pozemky jsou města. Jejich případný prodej nebude tak snadný. Nový vlastník bude muset městu platit za užívání těchto pozemků,“ řekl exprimátor a nyní opoziční zastupitel Daniel Černý.

Vyhrocení sporu je podle něj záměrně načasované na dobu před začátkem sezony. „CV Relax to načasoval takto, aby mohl na město tlačit. Je logické, že chce získat co nejvíce, na druhou stranu se město musí chovat jako řádný hospodář, a proto nabídlo nižší částku,“ dodal Černý.