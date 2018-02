Kvůli sporu s místními chybí u školy chodník, auta už dva lidi zranila

Na silnici se už staly dvě nehody. Dívka šla před časem do školy a zrcátkem ji zachytil nepozorný řidič. Jindy zase kráčel po téže cestě muž a blížilo se k němu auto tak nebezpečně, že raději uskočil do krajnice s nahrnutým sněhem. Nakonec musel do nemocnice.



Stavbu chodníku sice radnice připravuje už roky, kvůli sporům ji ale stále odkládá. Vedení městyse chce totiž chodník na jiné straně silnice než někteří místní obyvatelé.

Školu přitom navštěvuje kolem 300 dětí, dalších 90 vodí rodiče do školky. Na silnici je sice rychlost omezena na třicet kilometrů v hodině, údaje z kamer však dokládají, že většina řidičů „třicítku“ nedodržuje. Není dokonce málo ani těch, kteří tam jezdí na červenou.

„Vyučování u nás začíná už o půl osmé. Takže tma se kombinuje v zimních měsících s mlhou, mrholením nebo sněžením. Když je sníh, tak se nedá jít ani po krajnici a musí se po silnici. A samozřejmě jsou to děti, takže některé nechodí úplně spořádaně,“ popisuje loucký starosta Viktor Wölfl.

V čele městyse stojí už šestnáctým rokem. Kdyby podle něj nevznikly spory se sousedy žijícími blízko školy, mohl už chodník dávno stát. To samé tvrdí druhá strana, tedy sousedé školy.

Byli jsme dohodnuti, že povede po druhé straně, tvrdí sousedé

Přitom městys se rozvíjí právě tímto směrem, je tam nové sídliště a další domy se staví. Takže přibude i dětí procházejících Školní ulicí, jak se nebezpečné místo přímo jmenuje.

Wölfl s ostatními zastupiteli plánuje, že chodník by měl vést až do Otína, místní části Luk. Městys se v posledních letech výrazně rozšiřuje, přibylo v něm kolem čtyř stovek obyvatel.



Po silnici teď musejí chodit i ti žáci, kteří míří během vyučování na blízké hřiště s umělou trávou. A právě hřiště hraje ve sporech o chodník významnou úlohu. Blízko něj bydlí kromě jiných manželé Božena a Rostislav Strakovi.

„My jsme se už v roce 2012 vyjádřili, že bychom byli raději, kdyby chodník nevedl po naší straně, protože jsou tam nerovnosti a máme dům pod úrovní terénu. Pan starosta nám tehdy řekl, že to není problém a chodník tedy povede po druhé straně u hřiště,“ popsala Božena Straková, která je lékařkou.

„Mysleli jsme si, že tím je to vyřešené. Teď ale jeho slovo neplatí. Přitom na ten chodník stále ještě platí územní rozhodnutí. Už dávno mohl být,“ podivuje se.

Hřiště se rozrostlo. Lidem v okolí vadí hluk i světla do oken

Mezitím vzniklo blízko jejich domu z bývalého „plácku“ hřiště s umělým povrchem, které je převážně v zimě hodně využívané. „To nám tak znepříjemnilo život, že si to nedokážete představit,“ doplnila Božena Straková.

Už několik let si ona i další sousedé stěžují na hluk z hřiště. A také na světla z něj, která jim svítí do pokojů v domě. Kolem je též větší pohyb aut. V neposlední řadě jim také létají míče z hřiště do zahrady.

„Jezdí sem trénovat kluby snad z celé Vysočiny, přitom tu stavbu s námi předem nikdo neprobral. Píská se tam, křičí. O víkendech celé dny,“ doplnila.

Navíc tam podle ní vedení městyse později plánovalo vedle hřiště vybudovat parkoviště s opěrnou zdí dlouhou 159 metrů. A to v místech, kde původně měl být chodník. Školní ulice se měla stát jednosměrnou a chodník se měl posunout do silnice. Jenže kraj tento plán zrušil.

Vést chodník ve srázu nedoporučili projektanti ani statici

Všichni zastupitelé Luk jsou dnes podle Wölfla jednomyslně pro, aby chodník vedl kolem domu Strakových. Teď tam vede pěšina, která bývá blátivá. „Lidé tudy stejně chodí, aniž bychom jim radili. Je to pro ně nejpřirozenější cesta,“ říká starosta.

Statici a projektanti podle něj nedoporučili, aby chodník vedl přímo ve srázu pod hřištěm, kde by se musel udělat zářez a opěrná zeď. Je tam nestabilní terén.

O kus dál od školy, kde už není sráz tak příkrý, se už s chodníkem počítá. Vybuduje se k němu přechod ze sporné strany ulice.

Strakovým se také nelíbí, že vedení městyse problém prezentuje jen ze svého pohledu. „A když jsme napsali naši reakci do Louckého zpravodaje, tak nám ji neotiskli, že prý byla jednostranná. Už jsme z toho všeho bezradní, je s nimi velmi špatná domluva. Vždyť ten chodník už opravdu mohl dávno stát,“ doplnila Božena Straková.

Podle starosty se nyní chystá měření hladiny hluku vedle hřiště. A nabídl rodině pořízení žaluzií do oken, aby je méně obtěžovala světla ze sportoviště.