Studenti chystají protesty za dlažbu, na zemi podle nich leží skvost

Iniciátorům z uskupení Kostka jde o velmi krátký úsek, asi 30 metrů dlouhý chodník v ulici Jana Koziny, nikoli o další poničené hradecké stezky. Podle nich totiž tamní dlažba pochází nejspíš z konce 19. století a pravděpodobně jde o poslední český exemplář.

O existenci chodníku navzdory jeho historické ceně však ví jen hrstka Hradečanů. Nachází se jen pár desítek metrů od čtyřhvězdičkového hotelu Tereziánský dvůr. Chodník vypadá opravdu k pláči: při troše fantazie si sice lze představit tříbarevné hvězdicové ornamenty, na některých místech však kostky chybí a po celé délce jsou vyjeté hluboké koleje, pod nimiž se mozaika ztrácí.



„Naše město pomalu ale jistě přichází o historický klenot, který se takřka ztrácí před očima, zatímco zastupitelstvo města jen nečinně přihlíží,“ stojí v prohlášení iniciativy Kostka, složeného převážně ze studentů oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.



První demonstraci na podporu zuboženého chodníku svolali již v roce 2011, s transparenty tu naposledy byli v květnu 2012, kdy se od radnice dozvěděli, že by bylo nelogické opravit městský chodník a vedle něj nechat zchátralou budovu státu.

Studentům tedy nezbylo nic jiného než čekat na rekonstrukci objektu, ve kterém podle údajů na zvoncích sídlí policejní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. A protože dům už má skutečně za sebou nákladné opravy a kontrast světlé fasády ve srovnání se stavem chodníku je až zarážející, zkusí Kostka na město apelovat už potřetí.

Expert: Jeho cena je mimořádná

„Řekli jsme si, že když se to nepodařilo našim předchůdcům, je naší povinností nyní na město zatlačit. Moc lidí o této části města neví, což je podle mě velká škoda,“ říká David Konik, jeden z organizátorů pondělní demonstrace.



Studenti se nejen sjednotili a svolali protest, ale dokonce se opírají o stanovisko Ladislava Špačka z Národního památkového ústavu Praha, jemuž poslali snímky.



„Tato dlažba patří opravdu mezi mimořádně hodnotné a ojedinělé příklady počátků ornamentálního dláždění chodníků. Rozhodně stojí za to, abyste se v záchraně a ochraně tohoto chodníku angažovali, protože jeho cena je opravdu mimořádná,“ píše Špaček.

Respektovaný odborník přes historickou uliční a chodníkovou dlažbu odhaduje, že chodník s největší pravděpodobností pochází z konce 19. století a je zajímavý tím, že při jeho stavbě nebyl použitý materiál štípaný v kostkách, ale spíš v nepravidelných tvarech.

„Například v Praze se podobný chodník vůbec nezachoval,“ dodává.

„Zachovalý zbytek dláždění je zřejmě jediným zbytkem počátků ornamentální dlažby v českých zemích. Není známo, že by tento druh dlažby byl zachován někde jinde, než právě v Hradci Králové,“ upozorňují studenti na tříbarevnou mozaiku z granitu a ruly.



Opraví se již letos?

Přestože protestní průvod bude až v pondělí, město údajně na chodník nezapomnělo a dokonce chystá opravu.

„Trvalo to tak dlouho, protože město čekalo na opravu bývalé vojenské budovy. Správa majetku už jedná s památkáři a bude žádat o jejich stanovisko, jakým způsobem se dlažba bude opravovat. Mělo by to být opraveno letos, nejpozději příští rok,“ upozorňuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.



Přestože stav dlažby budí pochyby, zda je vůbec oprava možná, podle vedoucího památkového odboru hradeckého magistrátu Jana Falty to nebude problém.

„Máme ji zaměřenou, zdokumentovanou a i kdyby došlo k jejímu dalšímu poškození, jsme schopní ji dát znovu dohromady,“ uklidňuje Falta. Podle něj se nepoškozené kostky nacházejí i pod letitou vrstvou nánosů na vyjetých kolejích.



Šéf památkářů souhlasí s názorem Špačka, že dlažba nejspíš pochází z konce 19. století, protože až do roku 1893 byl Hradec Králové pevností, kde tento typ chodníku byl do té doby zbytečný: „Prostě se nedělal, protože je to parádní městský chodník a nikoli pro vojenské účely.“



Další torzo mozaiky je jen před bývalou radnicí na náměstí

Falta sice netuší, v jakých městech se podobné chodníky zachovaly, avšak upozorňuje, že stejný hvězdicový vzor se tehdy používal celkem běžně.

„Byl na to vzorník, žádná kreativita dlaždiče. Pravda však je, že pro Hradec je to zcela výjimečný svědek etapy, kdy se dláždilo z nepravidelných odseků. Ty totiž většinou nepřežily, protože kostky měly příliš malou stabilitu,“ dodává památkář.

Historická mozaiková dlažba se dochovala jen na Velkém náměstí před někdejší radnicí, kde je však složená z pravidelných tvarů. Tento krátký úsek je velmi poškozený a bude muset počkat až na velkou opravu celého náměstí. Další historickou dlažbu pak Hradec má před Biskupským gymnáziem, před někdejším důstojnickým domem u krajského úřadu a bez předláždění pod asfaltem přečkala i čedičová úlomková dlažba přímo na Velkém náměstí.