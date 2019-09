Řidiče v Chlumci čekají kolony. Opravuje se průtah, pak okrajové ulice

Stavební firma se pustila do oprav dvoukilometrového úseku na hlavním tahu z Hradce do Prahy. Chlumecká radnice navíc přidá opravy osmi kilometrů dalších ulic. Využije k tomu stovky tun levného materiálu z průtahu i techniku a pracovníky firmy.

„Tvoří se kolony a v jednom směru čeká třicet až čtyřicet aut, než je pracovníci stavební firmy pustí. Naposledy jsme měli takový dopravní nápor těsně před spuštěním dálnice do Prahy. Začalo se nejobtížnější etapou, tedy přes Klicperovo náměstí, a pokračovat se bude z druhé strany od Lidlu po zámeckou zahradu. Třetí etapou bude střed včetně křižovatky na Bydžov. Tam se bude pracovat do listopadu,“ přibližuje postup chlumecký starosta Miroslav Uchytil.

Práce začaly již koncem srpna, kdy se však jednalo o místní zábory a dělaly se přípravné práce. Frézování vozovky a omezení dopravy začaly 9. září.

„Platí polopropustný režim, vypnuli jsme semafory na hlavní křižovatce a provoz si řídí přes den pracovníci stavby. V noci jsou v provozu jejich semafory,“ doplňuje Uchytil.

Zatímco část obyvatel Chlumce mluví o zbytečné rekonstrukci silnice, která se naposledy opravovala před sedmnácti lety, město může argumentovat velmi výhodnou cenou.

Tak výhodnou nabídku nešlo nevyužít, tvrdí město

„Radní i zastupitelé jednoznačně schválili záměr oprav místních cest včetně částky 2,3 milionu korun. Je to dumpingová cena, protože se vytěžený materiál nemusí odvážet daleko, přímo v Chlumci jsou i stroje, jejichž přeprava také něco stojí, a rovněž lidské zdroje,“ vysvětluje Uchytil.

„Dostali jsme velmi dobrou nabídku, která se nebude opakovat. Znamená to skokové vylepšení řady okrajových komunikací. Nebudou to plnohodnotné živičné silnice, ale poměrně kvalitní cesty a myslím si, že lidé to velmi přivítají. V každém případě to už nebudou šílené polní cesty, kde se často jezdí přes bláto,“ tvrdí Uchytil a sděluje, že se začne hned, jakmile to kapacita firmy dovolí.

„Chceme to mít hotové do konce září. Je potřeba to udělat ještě za hezkého počasí, aby na to ještě zasvítilo sluníčko a materiál byl pokud možno měkký a dobře se válcoval. Výhodou využití zmíněného vytěženého materiálu je, že není tak starý a ještě obsahuje dostatek pojiva,“ podotýká Uchytil.

Úpravy by se měly provádět například v lokalitě Amerika zvané též Spravedlnost, na komunikaci U Lesa nebo na pokračování Rooseveltovy ulice. S novým povrchem se počítá i na některých parkovacích plochách.

„Důležité je, že se opraví i velké parkoviště u koupaliště a fotbalového stadionu, kde je dnes většina ploch prašná. Speciální stroj dokáže povrch položit a uválcovat, na některých plochách to uděláme s prostřikem, což je v podstatě emulze, která se na povrch stříká dvakrát a pak se na ni dává ještě kamenivo. Materiál se potom zatáhne a vznikne tvrdý horní kryt,“ popisuje starosta.

„Celkem půjde o zhruba osm kilometrů cest a parkovišť o ploše přibližně 12 tisíc metrů čtverečních, použije se na to 1 300 tun materiálu. Je to unikátní možnost využít levný materiál a levnou práci. Proč bychom stavěli draze, když můžeme stavět levně,“ zdůrazňuje starosta.

Oprava mohla počkat, tvrdí místní. Ale vady byly pod povrchem

Hlavní průtah městem se naposledy opravoval před sedmnácti lety, tedy před plným spuštěním dálnice z Prahy k Hradci Králové. Nynější oprava některým obyvatelům Chlumce vadí. Podle nich mohla počkat.

„Nechci tomu ani věřit, protože se tady silnice opravovala teprve nedávno a teď se náměstí rozkopává znovu. Pro nás, kteří máme problémy s chůzí, je to opravdu nepříjemné. Špatně se mi tady přechází, ale to se týká všech chodců. A pro řidiče jsou to samozřejmě také trable. Nevím, jestli je oprava přímo zbytečná, ale mělo se to udělat jen jednou a pořádně,“ říká jednadevadesátiletá Radmila Vondráčková z Chlumce.

Podle starosty je však dobrý stav silnice pouze zdánlivý. „Opravu jsme si vymohli kvůli strašlivému dopravnímu zatížení před sedmnácti lety. Tehdy se zjistilo, že pod povrchem jsou příčně uložené betonové panely někdy z padesátých let. Jak po nich jezdila čím dál těžší doprava, panely se rozkývaly a rozlámaly vrstvy asfaltu nad sebou. Potom vznikaly praskliny kolmo na vozovku,“ popisuje starosta.

„Z toho důvodu docházelo ke strašným vibracím a statickému narušení sousedních domů. Silnice se sice stále jeví, že je dobrá, ale odborník pozná, že tomu tak není. Silničáři to kontrolovali pomocí diagnostického vozu a zjistili, že na mnoha místech jsou v konstrukci vozovky vady,“ vysvětluje starosta Uchytil.

Jeho slova potvrzuje vedoucí provozního úseku královéhradecké správy Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kos: „Silnice vykazuje poruchy a zadaná diagnostika prokázala, že živičné kryty jsou na konci životnosti.“

„Samozřejmě, že nás to omezuje. Pravda ale je, že jsme tady docela vytrénovaní z doby, kdy nebyla dálnice nebo když se opravovala silnice na Bydžov. Musíme to zvládnout i tentokrát,“ říká smířlivě Květoslav Dunka ze Žiželic, který do zhruba sedm kilometrů vzdáleného Chlumce pravidelně dojíždí na nákupy.

Stát silnici předá kraji, napřed ji musí opravit

Až v listopadu současná rekonstrukce skončí, stane se ze státní silnice první třídy krajská komunikace druhé třídy. Stát se totiž chystá předat frekventovanou silnici do majetku Královéhradeckého kraje.

„Kraj v podstatě řekl ano, my si silnici převezmeme jako danajský dar do svého majetku, ale na státu bude, aby nám ji upravil do takového stavu, abychom na ni dalších třicet let nemuseli sáhnout. Budeme mít jistotu, že tady konečně bude celý střed města na dlouhé roky v pořádku. Pro nás to má i tu výhodu, že silnice druhé třídy skýtá příznivější možnosti týkající se parkování nebo ochranných pásem,“ dodává Uchytil.