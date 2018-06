Turisté v brdských lesích bloudí, pomáhat jim teď budou průvodci

Lidé se bojí, že v Brdech zabloudí. Proto letos vznikla novinka v podobě komentovaných výletů s průvodcem po rezervaci nazývané vnitřní Sudety.

V neděli sezonu výšlapů s průvodcem zahájí trasa za vzácnou květenou Brd na kole či pěšky. Až do 21. října je postupně připraveno třináct dalších podobných akcí, které budou startovat z různých míst na okraji rezervace.

„Pokud bude zájem, další termíny ještě přibudou. Mezi nejatraktivnější bude zřejmě patřit výlet za brdskými trilobity 22. září,“ odhadl projektový manažer Destinační agentury Brdy Luboš Gardoň, který se na přípravě tras spolupodílel.

Problémem Brd podle něj je, že se návštěvníci bojí toho, že zde zabloudí. „Mám zkušenost, že když tam lidé párkrát vyrazí v partě, zjistí, že pohyb není obtížný, a pak se tam naučí jezdit,“ popsal Pavel Čížek, náměstek plzeňského hejtmana a starosta Spáleného Poříčí.

Podle Gardoně zatím do Brd směřují většinou jen lidé z blízkého okolí rezervace. „Nově připravené výlety mohou využít i skupiny ze vzdálenějších míst,“ doplnil.

S průvodcem po Brdech ujedete 40 kilometrů

Kdo má rád památné stromy, může se telefonicky nebo přes web poznejbrdy.cz přihlásit na výlet s cykloprůvodkyní a zakladatelkou webu plzenskonakole.cz Radkou Žákovou. Vyrážet se bude z Teslín. Z Hořovic se pojede 4. srpna na cyklovýlet po stopách pánů z Valdeka.

Dospělí účastníci zaplatí 110 korun, děti o 20 korun méně. „Ceny jsou zaváděcí, neziskové. Třeba v Plzni stojí takový výlet 150 korun, na Šumavě výlet do divočiny s průvodcem kolem 500 korun,“ přiblížil Gardoň.

Na pěší turisty čekají asi pětihodinové vycházky s několika zastávkami v délce kolem 15 kilometrů. Cyklisté ujedou asi 40 kilometrů. „Češi poznávají, že na výletě do přírody s průvodcem toho uvidí a poznají mnohem více, než když si trasu naplánují podle mapy a projedou či projdou si ji sami. A jsou ochotni za tuto službu zaplatit,“ uvedla cykloprůvodkyně Radka Žáková.

„Mnoho lesních rozcestí v Brdech navíc vypadá podobně a tak se ti, co se dobře neorientují v mapě nebo nepoužívají GPS, mohou lehce ztratit,“ doplnila Žáková.

Pěší mají trasy kompletní, cyklisté se dočkají do dvou let

Gardoň připomněl, že díky devadesátiletému působení vojáků je ze všech přírodních rezervací v Brdech nejhustší síť silniček vhodných k cyklistice. Navíc jsou dobře značené dřevěnými cedulkami.

Na trhu je mapa Brdy v měřítku 1:50000, kde jsou názvy vojenských cest jako Alianka u Obecnice nebo Míšovská či V Budách u Míšova, Josefka či Planýrka I. a II. u Skořic. V mapě jsou kromě stávajících cyklotras v délce kolem 150 kilometrů i ty plánované kopírující část vojenských cest. Pro ně je zatím zpracovaná projektová dokumentace a jsou schválené ministerstvem životního prostředí.

„Vznikat budou postupně a podle financí. Všechny by měly být vyznačené zhruba do dvou let. Někomu se to může zdát dlouho, ale na stovky sloupků se značením je potřeba získat stavební povolení a tedy i souhlas vlastníků pozemků, kterých jsou v chráněné krajinné oblasti a okolí stovky,“ uvedl Gardoň.

Lépe jsou na tom pěší. Letos v květnu nadšenci z Klubu českých turistů kompletně dokončili značení pěších turistických cest. „Velká část tras pro pěší byla letos doznačena v oblasti Padrťských rybníků, kam se kvůli odstraňování munice do ledna nemohlo,“ přiblížil odborník na cestovní ruch v Brdech Pavel Čámský.