Diagnostika odhalila na Chebském mostě oslabené výztuže a korozi

„Investovat do oprav konstrukce je nesmysl. Je neopravitelná,“ informoval karlovarské zastupitele Tomáš Mička, vedoucí skupiny diagnostiky společnosti Pontex. Betonové výztuže jsou totiž podle něj výrazně oslabené, kovové části zase rozežírá koroze.



„Most jako takový se ale zachránit dá. Co zatím nevíme, je, jakou zátěž je schopný zvládnout. Nosnost určíme až podle výpočtů,“ ubezpečil Mička členy zastupitelstva. Na stavu mostu se podle jeho mínění podepsal i fakt, že zřejmě stojí částečně na dřevěných základech původní lávky pro pěší.

Současnou podobu má Chebský most od roku 1985, respektive 1986, kdy byl po rekonstrukci uveden do provozu. „Oprava byla ale v souladu se socialistickým systémem rychlostaveb, čemuž bohužel odpovídá současný stav,“ konstatoval Mička.

Konečná doporučení, co dělat dál, dá tým jeho lidí na začátku příštího roku.

„Do konce listopadu ještě uděláme sondy do vozovky, kontrolu kotvení stožárů veřejného osvětlení a stavu chodníků,“ naznačil šéf diagnostiků další postup. Problémem je, že chybí inženýrskogeologický průzkum, jehož zpracování navrhli.

Fotodokumentace stavu mostu, kterou Tomáš Mička zastupitelům ukázal, vydala za tisíce slov. „Na některých místech už připomíná spíš kamennou rovnaninu než stavbu spojenou maltou,“ komentoval například snímek, na němž je vidět prakticky skrz celou šířku mostu.

Už v červenci letošního roku provedlo město základní opatření, díky kterým je most dále použitelný.

„Instalovali jsme sítě, které zamezují pádu odroleného betonu do řeky, zalili jsme spáry, odstranili náletové rostliny a vyčistili pilíře od náplavy,“ vypočetl náměstek primátorky města Petr Bursík. Teď bude město čekat na výsledky výpočtů od Pontexu. „Pak začneme dělat kroky na základě jejich doporučení,“ řekl na adresu diagnostiků náměstek.

Podle zastupitele Josefa Janů je možným řešením vrátit most do původní podoby před rekonstrukcí v 80. letech. „Za peníze, které bychom ušetřili za rekonstrukci, se pojďme bavit o stavbě nového mostu,“ navrhl.

To je podle Bursíka jedna z variant. Nicméně Chebský most je v současnosti tranzitní. Řešením by mohla být už delší dobu navrhovaná stavba nového mostu v prodloužení Charkovské ulice. „Je nejvyšší čas, abychom se o budoucnosti začali bavit bez ohledu na politickou příslušnost,“ vyzval náměstek karlovarské zastupitele.

Chebský most z roku 1869 je kulturní památkou. Veškeré práce na něm proto podléhají a budou podléhat dohledu památkářů.