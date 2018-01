Chebský Masopust 2018

Sraz všech účastníků letošního masopustního průvodu je naplánován, jako každoročně, ve 13:45 u Západočeského divadla v Chebu.



Za zvuků muziky i jiného rozpustilého rachocení a lomození vyrazí průvod na svoji cestu městem ve 14:00 hodin.



Od divadla se průvod vydá ulicí Obrněné brigády, Valdštejnovou ul. do Májové ul., pak třídou Svobody na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, do Březinovy ul., Dlouhou ulicí do ul. Jateční a zpět na náměstí, kde se zastaví před radnicí.



K masopustnímu obveselení bude po celé sobotní odpoledne v mázhausu muzea vyhrávat kapela Kartáč. Na všechny, kteří přijdou, budou v nádvoří a v mázhausu muzea čekat dobroty masopustních hodů: koláče, koblihy, perníky, něco ze zabíjačkových hodů a nápoje všeho druhu.



Pro malé i velké účastníky masopustního průvodu je pak kolem 15:30 připravena pohádková férie V korunách stromů v podání Divadla Letadlo.