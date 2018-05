Chebská knihovna rozšířila nabídku e-knih

Půjčování elektronických knih přes naši knihovnu je pestřejší o další tituly, a to zejména z oblasti naučné a odborné literatury. Vedle již osvědčeného distributora e-knih eReading, s kterým spolupracujeme od roku 2015, jsme propojili náš knihovní systém také s portálem Flexibooks. Opět platí, že služba je zdarma k dispozici pouze uživatelům naší knihovny s platnou čtenářskou registrací a délka výpůjčky činí 31 dní (po uplynutí této doby se e-kniha automaticky vymaže ze čtecího zařízení i konta čtenáře).

Stejně jako tradiční, papírové čtivo, tak i e-knihu si nekoupí každý. Má-li knihovna podporovat čtenářství, tedy usnadnit občanům rovněž přístup k e-knihám, hradí výpůjčky z eReading a nově i z Flexibooks za své registrované čtenáře v dojednané výši sama.

Stahujte si do čtečky, tabletu či mobilu knihy současné produkce včetně odborné a naučné literatury! K dispozici jsou i knihy, které nemáme v tištěné podobě. Můžete zavítat do našich půjčoven i jen se poptat, jak vlastně na to, příp. si e-knihu nejprve vyzkoušet přes naše čtečky. Rádi vám je na čas půjčíme domů.