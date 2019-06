Opilci v Chebu dělají nepořádek a hlučí na pěší zóně. Radnice zakročí

Kvůli tomu se zóna stává jednou z nejproblémovějších lokalit ve městě. Radnice chce problém řešit zvýšeným dohledem strážníků, spoluprací s Policií České republiky i dohodou s provozovateli.

„Na pěší zóně v noci na sobotu a na neděli pracuje stálá hlídka městské policie. To je první opatření, které jsme zavedli. Strážníci zde mají přistavený vůz, odsud vyjíždějí k hlášeným případům a sem se také vracejí,“ popsal novou praxi chebský místostarosta Jiří Černý.

Jenže na rozvášněné party v alkoholovém opojení je v řadě případů hlídka krátká. Radnice proto chce jednat přímo s provozovateli nočních barů o společném postupu. V krajním případě, kdyby se problém vyřešit nepodařilo, město zvažuje, že provozní dobu podniků omezí vyhláškou.

„Pěší zóna měla sloužit k setkávání Chebanů. V poslední době se tu hlavně v noci kumulují podnapilí lidé, často to jsou mladiství. Konzumují zde alkohol, přestože to vyhláška zakazuje. Proto jsme se rozhodli přitvrdit a zavést v této oblasti režim dohledu,“ potvrdil starosta Antonín Jalovec.

Místostarosta Jiří Černý, který o předcházejících víkendech sbíral zkušenosti přímo v ulicích, potvrdil, že situace je tristní.

„Městem se pohybují hloučky podnapilých dětí ve věku kolem 16 let, lidé, kteří si jdou z barů zakouřit, vynášejí z provozoven lahve s alkoholem. Dělají hluk a výtržnosti. Po půlnoci pak excesy nabírají na síle. Někdy je to až na pořádkovou službu,“ nechal se slyšet Černý.

Vyčistit metr čtvereční dlažby stojí zhruba stovku

Skutečnost, že se lidé přesouvají ven z barů, se odráží i na stavu pěší zóny. Nejhorší je situace od křižovatky s Májovou po Evropskou.

„Na zemi se válejí odpadky, rozbité lahve, sklenice, jsou tam zvratky a exkrementy. Naše četa ráno nastupuje v půl sedmé. Odpadky posbírá, střepy zamete a ty největší nepořádky umyje. Jenže žula, která je zde použitá jako dlažba, je porézní. A to znamená, že se do ní biologické zbytky vsáknou. K tomu, aby se daly fleky odstranit, se musí použít speciální přípravek, který nejprve mastnotu chemicky rozpustí. Pak se to opláchne vařící vodou a tlakem. Není to jednoduché a není to levné. Takto vypucovat metr čtvereční stojí přibližně stovku,“ potvrzuje jednatel společnosti Chetes Cheb Ilja Mlátilík.

Lidé, kteří žijí v okolí, se shodují, že problémy jsou hlavně v létě. Hosté, kteří si chodí ven zakouřit, se postupně z provozoven přesouvají ven, na ulici. Někteří z nich jsou kvůli přemíře alkoholu hlasití a agresivní.

Na sociálních sítích se o tom hodně diskutuje. Mnozí upozorňují, že za problémy stojí z velké části cizinci. Další navrhují vysoké pokuty, případně veřejně prospěšné práce přímo na pěší zóně.

Nedovolte nosit jídlo a pití ven, chce radnice po provozovatelích

Podle místostarosty Černého město zatím nebude přistupovat k razantním opatřením. V první řadě se chce domluvit s provozovateli barů na tom, jak pořádek zajistit.

„Zabránit tomu, aby lidé chodili ven, samozřejmě nejde. Myslím však, že by hodně pomohlo, kdyby provozovatelé zajistili, aby se alkohol či jídlo z baru nevynášelo na ulici. Chceme s nimi mluvit také o tom, jaké jsou náklady na úklid okolí jejich restaurací,“ doplnil Černý s tím, že město v této části pěší zóny dokonce provizorně nechalo odstranit čtyři lavičky, pod kterými byly velké mastné skvrny od pokrmů.

Cheb dosud nemá vyhlášku, která by omezovala provozní dobu restaurací. Vedení města ji prozatím ani přijímat nechce. Pokud by se ale situaci na pěší zóně nedařilo zlepšit, je nová vyhláška jednou z cest, jak problém řešit.