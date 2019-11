Chatu na Libíně prachatická radnice koupí. Ale zatíží tím městskou kasu

Není to nejvhodnější doba. Správci prachatické kasy po nákladné rekonstrukci bazénu počítají peníze. Do toho se museli zastupitelé narychlo rozhodnout, jestli dají další miliony korun do horské chaty na vrchu Libín nedaleko města.

Přestože to ještě na konci října vypadalo, že se možnosti odkoupení areálu vzdají, teď je všechno jinak. Na pondělním mimořádném zasedání zastupitelé odhlasovali, že kupní smlouvu podepíšou.

Splnili tak lhůtu majitele. Švýcar René Odermann dal městu čas na rozmyšlenou do konce listopadu. Pak by objekt prodal srbskému zájemci, který chtěl chatu Prachatickým i turistům nadobro uzavřít a rozjet vlastní byznys. Spekulovalo se o kasinu.

„Čeká nás teď jednání s vlastníkem i realitní kanceláří,“ potvrzuje starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí).

Na říjnovém zastupitelstvu návrh sice neprošel, v pondělí však šlo o poměrně jednoznačnou záležitost. Dvanáct členů hlasovalo pro, šest jich bylo proti, zdržel se jeden. Zvrátit dřívější hlasování se podařilo díky opoziční ODS, která nyní odkup podpořila.

„Nikdy jsme neměli jednoznačný názor, jestli je to správné, nebo ne. Prověřoval jsem informace o tom, kdo by chatu získal. A vyhodnotili jsme s kolegy, že bude lepší, aby chata byla v rukou města. Proto jsme se nyní rozhodli koupi podpořit. Jde o významné, strategické místo pro Prachatice, a proto je důležité, aby na něj město mělo vliv,“ vysvětluje zastupitel Jan Bauer (ODS).

Mimořádné zasedání prosadil Robert Zeman (Pro Prachatice), kterému se podařilo přesvědčit třetinu zastupitelů, aby jednání vyvolali.

„Nyní máme záruku, že horská chata zůstane veřejnosti. Měli bychom se pokusit ji zprovoznit co nejdříve. Jednou z variant je pronajmout funkční kuchyň za nulový nájem vážnému zájemci. Dále bychom se s ním mohli domluvit na nějakém dlouhodobém konceptu i dalších investicích do úprav,“ uvažuje Zeman, který se o koupi intenzivně zasazoval.

V areálu vedle libínské rozhledny stojí dvě budovy. „Čeká nás hodně práce. Musíme začít s projektováním. To může trvat i rok. První objekt s kuchyní a pokoji je relativně brzy provozuschopný,“ popisuje starosta Malý, který se zdržel pondělního hlasování.

V druhé budově je jen ubytování. „Do ní však musíme investovat a úplně přetvořit například pokoje, které ve většině případů nemají vlastní sociální zařízení. Bez zásadní změny nebude toto ubytování splňovat dnešní nároky,“ doplňuje šéf radnice.

Předpokládá, že další rekonstrukce areálu spolknou šest až sedm milionů korun. A to nad rámec kupní ceny, která je 8,6 milionu korun.

Martin Malý upozorňuje, že pro městskou pokladnu bude celková částka nečekanou zátěží. Především proto, že město utratilo desítky milionů za opravu bazénu. Část radnice platila z rezerv, na zbytek si vzala úvěr. Celkový dluh města je nyní zhruba 75 milionů korun.

„Bazénem jsme se hodně vyčerpali. Na chatu si buď musíme půjčit, nebo sáhnout do rezerv. V takovém případě přehodnotíme plány investic v příštích letech a některé odložíme. Musíme si s radními sednout a určit priority na další léta,“ přiznává starosta.

Švýcarský majitel Odermann již dříve sdělil MF DNES, že by raději přenechal areál městu. Proto dal jeho představitelům více času.

„Libín by měl sloužit obyvatelům. Jde o velmi atraktivní místo. Můžete si představit, co se stane v případě, že srbský zájemce uskuteční svůj byznysplán,“ naznačil současný vlastník začátkem listopadu. Srb navíc nabídl za chatu vyšší částku, než Odermann městu stanovil.