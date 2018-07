Ani kaple, ani mohyla. Chata na Kozákově slaví devadesát let

Už pět let předtím navrhl její stavbu tehdejší předseda odboru Klubu českých turistů v Semilech Vilém Petržílka. Stavba byla v roce 1926 zadána staviteli Rudolfu Kousalovi ze Železného Brodu, stavebním dozorem byl pověřen stavitel Josef Schejbal ze Semil. Základní kámen byl položen koncem srpna a slavnostní otevření Riegrovy chaty na Kozákově se konalo už za necelé dva roky.

„Dotaci na stavbu poskytlo ústředí Klubu českých turistů, ministerstvo obchodu, města, okresy a peněžní ústavy ze Semil, Turnova, Železný Brod a Rovensko. Přispěly průmyslové podniky a podnikatelé,“ zmínila předsedkyně Klubu českých turistů Semily Zdeňka Marková.

Německé vojsko, RaJ a požár

Za druhé světové války obsadilo chatu německé vojsko. Po odchodu v roce 1945 ji museli turisté dát celou pracně do pořádku. O tři roky později komunisté Klub českých turistů zrušili a chata se dostala do rukou tehdejšího RaJe, podniku restaurací a jídelen. V roce 1962 objekt částečně vyhořel a dva roky trvalo, než se Restaurace a jídelny pustily do generální opravy.

„Po listopadu 1989 očekávali turisté, že v nových poměrech budou napraveny křivdy minulých let a že jim chata na Kozákově bude vrácena,“ řekla Marková.

O chatu měla ale zájem armáda, která na strategické kótě měla malou vojenskou jednotku. Turistický klub se majitelem chaty stal až v roce 1996, kdy ji koupil za více než milion dvě stě tisíc. Před patnácti lety se chata dočkala důkladné rekonstrukce.

Kozákov oplývá krásným výhledem. Nelze odsud přehlédnout krkonošské Zlaté návrší, Kotel ani Lysou horu; na druhé straně pak oči přejíždějí symboly České ráje – kopce Tábor, Kozlov, Trosky, Vyskeř a Mužský. Ne nadarmo hořely ve středověku na Kozákově ohně, které varovaly obyvatele v údolích před blížícím se nebezpečím.