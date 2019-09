Od školaček si vynutil nahé fotky, soud mladíkovi k podmínce nařídil léčení

Mladému muži soud vyměřil tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let, po kterou bude pod dohledem probačního úředníka. Za sexuální nátlak, zneužití dítěte k výrobě pornografie a výrobu dětské pornografie mu hrozilo až 12 let vězení.

„Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obžalovaný se vzdali práva na odvolání,“ informovala mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.

Mladík se s dívkami z celé republiky náhodně seznamoval hlavně v letech 2015 a 2016 na stránkách s anonymním chatováním.

„Některé mi nabídly fotky samy, jinak jsem se ptal, jestli by mi nějaké neposlaly. Když jsem vedl videohovor, masturbovaly. Ze začátku jsem je k ničemu nenutil. Když fotky nechtěly poslat, pohrozil jsem, že zveřejním ty, co už mám. Ale já to neměl nikdy v úmyslu, jen jsem to plácl,“ tvrdil na policii.

Policisté se dopátrali k jedenácti obětem. Nejmladší dívky plnily jeho příkazy z obavy, že by se rodiče dozvěděli o jejich internetové komunikaci s cizím člověkem a je by za to neminuly tresty.

„Tehdy jsem se rozešla s klukem. Byla jsem ráda, že jsem se na chatu mohla někomu svěřit. Poslala jsem mu fotku obličeje a pak asi deset fotek mého těla. K ničemu mě nenutil. Já se cítila zavázaná, že mě vyslechl. Když pak chtěl další fotky, konverzaci jsem ukončila. Vadí mi, že kvůli tomu musím opakovaně chodit na policii. Beru to jako svůj problém. Psychické problémy nemám, ale je nepříjemné o tom znovu vypovídat na policii a mám strach, že se o všem dozví rodiče,“ vypověděla na policii sedmnáctiletá dívka.

