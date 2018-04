ČEZ rozdělí obcím z okolí jaderné elektrárny Temelín 25 milionů korun

Pomáhají s opravami chodníků, domů nebo přispívají na kulturní akce pro místní. Již několik let jsou obce z okolí Jaderné elektrárny Temelín zvyklé na pravidelnou finanční pomoc od skupiny ČEZ. Využívat ji budou až do roku 2022.

O prodloužení podpory rozhodla mimo jiné i otázka dostavby elektrárny. Letos chce ČEZ mezi třiatřicet obcí, které jsou v Zóně havarijního plánování, rozdělit 25 milionů korun.

Dříteň peníze použije na opravu zámku

Jednou z nich je i Dříteň, kde žije více než 1 500 obyvatel. „Peníze využíváme k rekonstrukci zámku, kam by se v budoucnu měl přesunout obecní úřad. Dál je dáváme do obnovy majetku obce, který slouží lidem. Jde o dobrou pomoc při dofinancování náročnějších akcí,“ vysvětluje starosta Josef Kudrle.

V roce 2013 zde získali pět milionů korun. Letos dostanou polovinu. Důvodem je právě prodloužení dohody se skupinou ČEZ, která měla končit.

„Smlouva vznikla kvůli obcím v okolí elektrárny a jejich rozvoji. Vázaná byla na dostavbu Temelína. Pak došlo ke změně, když dostala přednost elektrárna v Dukovanech. Nějaký výhled tady ale pořád je, takže nám peníze nechali,“ říká Kudrle.

Spolupráce začala v roce 2009 dohodou s pěticí nejbližších obcí. V ní stálo, že v následujících deseti letech podpoří ČEZ jejich rozvoj částkou 300 milionů korun. Dodatek pak spolupráci prodloužil do roku 2022.

„Kromě peněz je potřeba, aby lidé elektrárnu vnímali pozitivně, což se u nás zatím daří. Podpora je pro nás důležitá. Nemáme totiž možnost peníze získat jinde, protože kraj nám na základě této dohody moc peněz nedává,“ vypráví Kudrle.

Částka se rok od roku mění

Skupina ČEZ se v poslední době netají tím, že omezuje sponzorování některých projektů na celostátní úrovni. Temelínské obce se ale podle všeho bát nemusí.

„Zhoršující se hospodářské výsledky nás vedouk omezování sponzoringu celostátních aktivit, jako jsou Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, ČEZ aréna nebo hokejový svaz, abychom regionální projekty udrželi v neměnné výši. Spolupráce s nejbližším okolím elektrárny se to nedotkne. I letos bude podpora odpovídat předchozím rokům,“ ubezpečuje Marek Sviták, mluvčí elektrárny.

Letos tak ČEZ mezi více než třicet obcí rozdělí 25 milionů korun. Částka je rok od roku jiná. „Pohyblivá je podpora rozvoje infrastruktury. Ta je určená pro nejbližší okolí a odvíjí se od investičních plánů obcí. Podpora spolkového života se v podstatě nemění. Je na úrovni necelých deseti milionů,“ vysvětluje Sviták.

V tomto případě posílá společnost do Zóny havarijního plánování peníze třeba na tradiční Masopust v Nákří. Podporované jsou i soutěže rybářů a hasičů. V nedalekých Všemyslicích pak peníze pomáhají organizátorům fotbalového Memoriálu Pavla Macharta.

Všemyslice od prodloužení dohody dostávají dva miliony korun. „Většinou to jsou finance na stavební činnosti. Loni jsme je použili na chodník v Neznašově, rekonstrukci mostu v Bohunici a rekonstrukci školy ve Všeteči. Letos plánujeme přestavbu třeba pohostinství v Neznašově,“ vypočítává starosta Karel Tůma.

Obec měla v průběhu deseti let dostat celkem 40 milionů. Nejdříve získávala ročně čtyři miliony, po prodloužení dohody je to polovina. Celková slíbená částka podle starosty zůstane stejná.

„Peníze vítáme. Řadu akcí bychom totiž těžko zvládli. Samozřejmě je ale jasné, že většinou musíme stejně část dodat ze svého rozpočtu, který je zhruba 15 až 16 milionů ročně,“ připomíná Tůma.

S nadsázkou dodává, že by obec uvítala více peněz, které by podle něj mohly jít hlavně do infrastruktury a dalších budov. „Jinak ale hodnotím spolupráci kladně. Pravidelně uvádíme, kde se peníze investovaly. Součástí toho jsou i fotografie před, během a po rekonstrukci. Komunikace funguje v pořádku,“ hodnotí Tůma.

Kromě 25 milionů korun do okolí elektrárny, posílá ČEZ peníze i do zbytku kraje. Celková podpora od společnosti už na jihu Čech přesáhla 850 milionů korun.