Ve svazu chovatelů to vře, do vedení chce velitel zásahu na Národní třídě

„Lidé s takovým morálním charakterem, jaký v minulosti prokázali, by se neměli ucházet o žádné takové významné funkce, byť je to v podstatě zájmová činnost,“ kritizuje například předseda základní organizace Českého svazu chovatelů (ČSCH) v Cítově na Mělnicku Stanislav Mareš.

„Jsem pevně rozhodnutý, že pokud by byl zvolen, pak v řadách chovatelů pro mě není místo, byť by to naší místní organizaci mohlo způsobit komplikace,“ dodává Mareš.



Části členů svazu vadí zejména aktivita Michala Danišoviče v době komunistického režimu. Dlouholetý příslušník Veřejné bezpečnosti se totiž začátkem zlomového roku 1989 stal náčelníkem pražské městské správy Sboru národní bezpečnosti (SNB) a byl negativní postavou sametové revoluce.

Z řídicího štábu pražské správy v Kongresové ulici velel zásahu na Národní třídě. Teď chce coby vystudovaný právník rozhodovat spory chovatelů jako předseda ústřední rozhodčí komise ČSCH.

„Struktura komisí vyplývá z právních předpisů. Každý spolek například musí mít kontrolní komisi,“ vysvětluje bývalý generální sekretář ČSCH David Rameš, který je rovněž hlasitým kritikem Danišoviče. Právě kvůli osobním sporům s ním pozici sekretáře opustil.

„Spolky mají legislativou stanoveno, jak se řeší případné spory v členské základně. Ty se mohou řešit občanskoprávní cestou u civilního soudu, anebo může být ustanovena rozhodčí komise,“ vysvětluje Rameš. „Dalo by se to přeložit jako nejvyšší svazový soud,“ dodal.

Tato komise by proto měla být nezávislá a zcela objektivní. „Kandidaturu pana Danišoviče do čela rozhodčí komise považujeme za něco naprosto nemožného, nepřípustného. Nechápu, kde tato osoba v sobě najde odvahu vůbec kandidovat. Členská základna, které to skutečně není jedno, to považuje za výsměch zvlášť v těchto dnech, kdy si připomínáme 30 let od událostí na Národní třídě,“ míní Rameš.

„Pořád oslavujete převrat“

Danišovič coby bývalý „esenbák“ by tak v případě sporů rozhodoval i o takových členech svazu, jako je šestasedmdesátiletý chovatel holubů Tomáš Sousedík, jehož rodinu nejprve decimovali nacisté a později i komunistický režim, který je připravil o majetek.

„Danišovič je negativní symbol 17. listopadu, který byl za svou činnost dokonce i odsouzený. Je to člověk, který byl fanouškem totalitního režimu. To nebyl žádný řadový člen, který vstoupil třeba jen proto, aby mohl vykonávat svou profesi,“ upozorňuje Sousedík. „Jediné, co jej polidšťuje, je, že má rád zvířata,“ dodává.

Jak zjistila MF DNES, část delegátů ze Středočeského kraje je připravena volit protikandidáta Mikuláše Papouška, rovněž absolventa práv. „Bez ohledu na minulost bych nechtěl, aby tam pan Danišovič vůbec byl. Jeho povaha totiž odpovídá tomu, co dělal na SNB,“ míní například předseda okresní organizace ČSCH Kladno Jaroslav Boukal.

Danišovič ale kandidaturu vzdát nehodlá. „My jsme chovatelé, my nejsme politici, politika k nám nepatří. Náboženské, politické či rasové záležitosti jsou vyloučeny. Co ještě chcete víc? Proč se v tom po třiceti letech stále šťouráte?“ reagoval Danišovič na dotaz MF DNES. „Tak jak se po roce 1948 slavil Vítězný únor, tak teď zas budete pořád oslavovat převrat v roce 89,“ dodává.

„Velel jsem mimořádné bezpečnostní akci“

Čtyřiasedmdesátiletý Michal Danišovič strávil 17. listopad 1989 v práci. Seděl v budově pražské Správy SNB v hlavním štábu jako velitel zásahu, který vyvrcholil zmlácením studentů na Národní třídě pohotovostními pluky. Skončil kvůli tomu u soudu, v roce 2000 dostal tříletou podmínku.

Přesto se exnáčelník Danišovič 17. listopadu 2017 dočkal velké pocty, od svazu chovatelů dostal mimořádnou pamětní medaili za úspěchy v chovu králíků. A tuto sobotu chce uspět ve volbách do Ústřední rozhodčí komise ČSCH.

„Politiku do chovatelství nezanáším. Dělám předsedu okresní organizace, jsou se mnou spokojení,“ uvádí pro MF DNES Danišovič, který svaz chovatelů také coby právník zastupuje u soudu.

Slova o tom, že velel na Národní třídě, jej rozčilují. „Byl jsem v Kongresovém centru, odkud jsem velel mimořádné bezpečnostní akci, nikoli opatřením na Národní třídě. Nepřekrucujte to,“ hájí se a dodává: „Moji kritici mi nesahají ani po kotníky, jejich názory se nezabývám.“