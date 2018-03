Železnice v Českém ráji je bezpečnější, kolem tratí kácí stromy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) právě vyčistila úsek Karlovice – Sedmihorky – Turnov. „Padlo patnáct vzrostlých stromů. Stromy mohly ve větru ohrozit bezpečnost provozu. Během výluk se také ořezaly větve v blízkosti koleje. Uklidilo a odvezlo se dřevo, které polámala vichřice letos 18. ledna,“ uvedl Pavel Tesař ze SŽDC.

„Trať na Turnov si už zasloužila proklestit. Největší problém se stromy byl ještě nedávno na trati Železný Brod - Tanvald. Kácelo se tam, ale myslím, že se ten problém v divokém údolí Kamenice nepodaří nikdy odstranit. Pozornost si určitě zaslouží i úsek z Tanvaldu do Harrachova. Při jízdách se zubačkou se projíždí houštím,“ řekl drážní specialista Jindřich Berounský.

Spadlé stromy způsobily dvě nehody

Nebezpečné stromy začne brzy SŽDC kácet mezi Železným Brodem a Malou Skálou. Výluka tam odstartuje 19. března a potrvá tři dny, vždy od 8.10 do 16.15 hodin. V této době pojedou mezi Železným Brodem a Turnovem autobusy.

„Plánujeme ještě kácení v úseku Česká Lípa hlavní nádraží – Blíževedly, které si rovněž vyžádá výluky,“ řekl za SŽDC Pavel Tesař.

Letos Drážní inspekce vyšetřovala dvě nehody, které zavinily spadlé stromy. Při jedné z nehod vlak 18. ledna večer narazil do spadlého stromu a vznikla při tom škoda za 60 tisíc korun. Loni inspekce vyšetřovala osm podobných nehod, předloni devět. Drážní inspekce k mimořádným událostem zpracovávala několik závěrečných zpráv. A upozornila na to, že by rizika v uvedených místech měla zmizet.

V nedávné minulosti SŽDC kácela například v traťových úsecích Česká Lípa hlavní nádraží – Horní Police nebo Železný Brod – Tanvald. „I tady jsme pokáceli ojedinělé stromy, které by mohly znamenat ohrožení železničního provozu,“ zmínil za SŽDC Pavel Tesař.

Kvůli stromům jezdí vlaky pozdě

Při silných poryvech větru nařizuje SŽDC strojvedoucím, aby jeli takovou rychlostí, která umožní zastavit vlak před případnou překážkou na trati. Jenže u zarostlých tratí je to problém a strojvedoucí pak nejsou schopní dodržovat jízdní řád. Jindřich Berounský to považuje za alibismus.

„Způsobuje to doslova kolaps dopravy. A je to nešťastné přenášení zodpovědnosti na strojvedoucí. Zarostlé tratě by se měly v první řadě systematicky zbavit nebezpečných stromů,“ upozornil Berounský.