V Českém ráji je nejkratší tunel, Vyskeř ho nechá zapsat do knihy rekordů

Skálu místní nazývají Mnich nebo Pekařova brána a jako tunel ji do české databáze rekordů a kuriozit slavnostně zapíší 16. června. V ten den na Vyskři zároveň očekávají největší shluk lidí od 19. století, kdy se tady konal první sraz místních rodáků. V obci si připomenou 700 let od svého založení.

Zápis do encyklopedie rekordů má na svědomí starosta obce Jan Kozák. S nadsázkou říká, že může jít o nejkratší tunel nejen v Česku, ale možná i v Evropě.

Obec si k výročí nadělí čestné občany

„Ten oblouk ve skále vznikl přibližně před sto lety, kdy se tady stavěla silnice směrem na Libošovice a Sobotku. Skála stála stavitelům v cestě, a tak v ní prorazili oblouk. Řekl jsem si, že by to byl dobrý nápad, jak k nám přilákat turisty a nechal jsem si proto od Ministerstva dopravy potvrdit, zda je to opravdu tunel a dostal jsem kladnou odpověď,“ vypráví starosta Kozák.

Vyskeř na archivním snímku.

Zapsání tunelu mezi české rekordy a kuriozity nebude jediným aktem, který se na Vyskři v polovině června uskuteční. Obec s přibližně čtyřmi stovkami obyvatel bude mít také historicky první čestné občany.

„Čestné občanství se tady zatím nikomu neudělilo, což si myslím, že je škoda. Máme tady totiž kromě například významného hudebního skladatele Josefa Nesvadby-Hamáčka, kterému jsme před časem odhalili pomník, další významné rodáky. Proto nyní oceníme tři osobnosti spjaté s Vyskří, kteří již ovšem nežijí,“ odhaluje Kozák.

Ocenění dostane členka Červeného kříže nebo kronikář

Čestným občanem Vyskře se stane Josef Vaníček, který se narodil v osadě Lažany, jež pod Vyskeř spadá. Ten byl mimo jiné dlouholetým starostou Kralup nad Vltavou a zasloužil se třeba o elektrifikaci města či most, který propojil řekou oddělené části Kralup.

„Další čestný titul obdrží František Klapuch, což byl farář a především kronikář, díky němuž máme zmapovanou historii obce v asi šesti kronikách. Třetí oceněnou pak bude Anna Douděrová, dlouholetá členka Červeného kříže a žena, díky níž zde léta fungovala lékařská péče,“ popisuje starosta. Kozák navíc udělí také tři medaile starosty. Kdo je obdrží, si ale zatím nechává jako překvapení.

Obecní úřad také před časem vyzval lidi, aby darovali či zapůjčili jakékoliv historické dokumenty, fotografie nebo předměty vztahující se k obci, jejím rodákům či věci, které jinak souvisí s tímto místem. Některé nasbírané exempláře pak při oslavách vystaví.

„Někdo třeba přinesl kroniku spolku, který již před dlouhým časem zanikl, máme tu i monstranci, která se nosila při církevních procesích. Vše doplní asi osm deset exponátů zapůjčených z Muzea Českého ráje v Turnově. Půjde třeba o kus pravěké sekyrky, ozdobné kachle či vázu, která se našla, když se stavěla silnice z Olešnice na Vyskeř,“ doplňuje Jan Kozák. „Přesto dál vyzýváme kohokoliv, kdo má doma něco spojeného s Vyskří, nechť se nám přihlásí.“

Vyskeř přeloží latinskou listinu

Ke spatření bude ale především dokument, kvůli kterému se vlastně 700 let Vyskře slaví. „Jde o latinsky psanou listinu z roku 1318, kde se nachází první písemná zmínka o Vyskři. Je zde jmenován jakýsi Vněslav z Vyskře. Originál se zachoval v zemských deskách. My budeme mít kopii, kterou si necháme přeložit,“ láká Kozák.

Kromě zápisu do České knihy rekordů, udělení čestných občanství či historické výstavy, na Vyskři vysadí také lidickou hrušeň či zahraje Podnikový dechový orchestr Škoda Auto.

„Čekáme hodně lidí. Asi nejvíce od devatenáctého století, kdy zde byl velký sraz rodáků,“ usmívá se starosta Jan Kozák.