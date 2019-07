V Českém ráji se zřejmě nacházejí ohrožení sýčci, jednoho srazilo auto

„Byl jsem si ráno zaběhat nedaleko Doubravy a našel na kraji silnice zraněného dravce s hlavou od krve. Několikrát do roka nalézám u silnic uhynulé zajíce, srny, mnoho ptáků, které srážejí spěchající řidiči řítící se po okreskách i více než stovkou. V Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi poznali, že jde o sýčka,“ popsal nálezce vzácného ptáka Marián Kábele.

Zraněná sovička skončila až v Záchranné stanici pro zraněné živočichy na Huslíku v Poděbradech. Tamní vedoucí Luboš Vaněk zvíře ošetřil a chce ho po uzdravení pustit do přírody v místě, kde jej našli.

Sýček přišel o oko

„Přišel o jedno oko, jinak se snad zotaví. Uvidíme, jestli ho to bude nějak omezovat. Je to ale zázrak, sýčci jsou křehcí a je div, že to vůbec přežil,“ podotkl Vaněk.

„Dříve jsme zraněné sýčky přijímali snad denně, byla to běžná sova, dnes se postaráme sotva o jednoho za pět let,“ dodal.

V celé České republice podle odhadů žije maximálně 150 párů sýčků.

Odborníci se shodují, že nález sýčka na hranicích Českého ráje je sice dobrá zpráva, ale k radosti je zatím daleko.

„Řekněme, že je to v nadsázce první vlaštovka. O nějaké trvalé a stabilnější populaci sýčka ještě nemůže být řeč. Snad šlo o jedince, který jen někam přelétal, těžko říct. Každopádně dokud se něco nezmění v české krajině, tak sýček nebude mít vyhráno nikdy,“ říká šéf CHKO Český ráj Jiří Klápště v narážce na ztrátu přirozeného prostředí sýčka, která vedla k jeho vymírání.

Sýčci jako drobné sovy dokážou lovit jen v nízké trávě, nejlépe v pokosených loukách. A těch na českém venkově ubylo. Nesvědčí jim monokulturní lány plodin, kde je minimum hmyzu, stejně jako jim vadí hnojiva a pesticidy.

Diktafony zaznamenaly houkání sýčka

Podle libereckého ornitologa Martina Pudila je přítomnost sýčků v Českém ráji zatím neprokázaná, ale pravděpodobná.

„Právě v okolí, kde našli sýčka sraženého autem, jsme nedávno instalovali diktafony, které přes noc nahrávají zvuky. Sýčkovo typické houkání jsme tam zaznamenali. Víme o tom, že je zde velký zemědělský statek, snad zde by mohl žít. Ale pozorování sýčků tu zatím žádná nejsou,“ posteskl si Pudil.

Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky tvrdí, že pro sýčky je letos dobrý rok, navzdory tomu, že jsou na pokraji vyhubení.

„Letos je hlášeno poměrně dost mláďat sýčků, přemnožili se také hraboši, což je pro sýčky též dobrá zpráva. Měli bychom se soustředit na družstvo v Českém ráji, v jehož okolí se zraněný sýček našel. Dospělý sýček má loviště i více než deset kilometrů, je šance, že se zde prokáže,“ zadoufal Šálek.

Sýčci se usazují ve starých panelácích

Prozatím jedinou lokalitou v Libereckém kraji, kde sýčci trvale žijí, je Česká Lípa. Zde se usadili ve větracích otvorech paneláků na sídlištích Špičák a Sever. Dokazuje to, že s úbytkem svých přirozených lovišť se tito dravci umějí vypořádat po svém.

„Jak paneláky v minulosti chátraly, mřížky zakrývající tyto otvory vypadly. Sýčci je osídlili. Ty větrací otvory mají průměr třeba jen osm centimetrů, což jim velikostně vyhovuje,“ potvrdil ředitel a zoolog Vlastivědného muzea v České Lípě Zdeněk Vitáček.

Letos zde ornitologové zaznamenali tři samečky a dvě mláďata, je tak zřejmé, že několik párů sýčků zde trvale žije. Vyhráno ale nemají. Při zateplování paneláků se otvory ruší nebo se opatří novými mřížkami.

„Setkal jsem se s tím, že zateplovali dům, dali tam nové mřížky a živé ptáky tam zaživa odsoudili k smrti,“ dodal Vitáček.