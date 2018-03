Český Krumlov připravuje zákaz vjezdu aut do historického centra

Kdyby na pěší zónu v úzkých křivolakých krumlovských uličkách neupozorňovaly značky, zřejmě by ji nikdo nepoznal. Místní i turisté mají stále za zády nějaká auta.

Většinou jsou to opatrně se sunoucí domácí dopravci, výjimkou však nejsou návštěvníci ve vypůjčených vozech, kteří jedou klidně i v protisměru a blokují provoz.

Radní proto chtějí dopravu v přetíženém historickém jádru přes den zklidnit tím, že mezi 10:30 a 16. hodinou do pěší zóny nepustí žádné auto s výjimkou vozidel obyvatel centra a záchranářů.

„Rádi bychom, aby zákaz vjezdu do centra města platil už od 1. května. Původně jsme mysleli, že to projednáme v radě a zastupitelstvu už v březnu, ale protože jsme dostali řadu připomínek, o měsíc jsme to pozastavili,“ uvedl krumlovský místostarosta Josef Hermann.

Radní se opírají také o dopravní průzkum, který si nechali zpracovat loni v červenci. Podle něho projede v pěší zóně mimo špičku okolo osmdesáti vjíždějících a vyjíždějících vozidel za hodinu, ve špičce je to okolo 130 aut za hodinu, přičemž dopravní špička je tu mezi osmou a dvanáctou hodinou.

Automobilová doprava se na hranicích pěší zóny soustřeďuje do tří ulic Latrán, Horní a Linecká. Nejsilněji zatížená je ulice Linecká na jihu pěší zóny, kde bylo při průzkumu za dvanáct hodin zaznamenáno bezmála 1 200 vozidel.

Varianta je nepřijatelná hlavně pro provozovatele taxislužeb

„Letos chceme udělat pilotní provoz a zjistit, jak se to osvědčí. Na dodržování zákazu vjezdu do centra budou zatím dohlížet strážníci a do roka bychom chtěli zdokonalit provoz s pomocí výsuvných sloupků a kamer, které vpustí jen auta s vyřízeným oprávněním vjezdu,“ vysvětlil Hermann.

Od května by tak měla všechna vozidla během doby zákazu vjezdu skončit svou cestu směrem do centra už u pošty, městského divadla, nebo u Benešova mostu.

Taková varianta je však nepřijatelná hlavně pro provozovatele taxislužeb.

„V pěší zóně je 79 penzionů a hotelů, jsou tam všechny stěžejní ubytovací kapacity Krumlova. Začne sezona a já jsem zvědavá, jak jim budu vysvětlovat, že k nim nepřijedeme ani pro turisty o berlích nebo vozíčkáře. Navrhnu radním, ať si místo mě sednou do dispečinku a vyřizují telefony,“ rozzlobila se dispečerka Taxi Lidovka Vladislava Dubová.

Navíc taxikáři nevozí jen turisty z hotelů či penzionů, ale třeba také obtížně se pohybující seniory s holemi z okrajů města do banky nebo k lékařům do centra.

„Nemám nic proti závěře, všichni víme, že tu jezdí moc aut, ale jako taxikáři bychom měli mít výjimku. Radní nechtějí pustit do pěší zóny taxíky, ale když nebudou sloupky, Asiaté se tam stejně budou dál prohánět v půjčených autech. Navíc jezdí v protisměru, absolutně netuší, kde jsou,“ sdělila Dubová.

Zástupci krumlovských dopravců navrhují, že by stačilo uzavřít pro auta úsek od baru Apotheka na Latránu přes dřevěný Lazebnický most do Radniční, která stoupá k náměstí. To je jasně nejzatíženější místo.

„Připadá mi, že město chce jen zakázat vjezd a zdražit poplatky, které po nás požaduje. Chybí mi pořádná koncepce, která by respektovala poskytování dopravních služeb v centru i ekologičnost dopravy. Před třemi lety jsme sem vstoupili s vozidly na CNG a doufali, že to město zohlední. Věříme, že se nad tím radní zamyslí,“ podotkl ředitel Green Taxi Viktor Weis.

Představitelé města se teď zabývají všemi připomínkami, které od podnikatelů dostali. Návrh nového zákazu vjezdu do pěší zóny by měli radní a poté zastupitelé schvalovat v dubnu.

„Snad si nebudeme muset pořizovat nosiče na špatně pohyblivé zákazníky,“ dodala dispečerka Dubová.