Lidé v Krumlově se letos mohou bavit do půlnoci o měsíc déle

Málokterá města se mohou srovnávat v kulturních akcích s tak nabitým a vyhledávaným programem jako mají v Českém Krumlově. Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Kouzelný Krumlov, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov i divadlo před otáčivým hledištěm táhnou do města tisíce návštěvníků.



A protože tyto nejznámější akce, ale i řada dalších koncertů a oslav se nevejde do běžné doby nočního klidu, který začíná ve 22 hodin, vyšli pořadatelům zastupitelé už loni na jaře vstříc vyhláškou, podle níž začíná noční klid až o půlnoci, a to každý pátek, sobotu a den předcházející státnímu svátku v období od 15. června do 15. září.

Jenže od soboty to už neplatí, protože zastupitelé minulý čtvrtek schválili novou vyhlášku.

„Zkrácení doby nočního klidu, která nezačíná ve 22 hodin, ale až o půlnoci, teď začíná o čtrnáct dní dřív a končí o čtrnáct dní později. To znamená, že platí vždy od 1. června do 30. září,“ potvrdil starosta Dalibor Carda.

Zastupitelé tak reagovali na žádosti organizátorů akcí zejména ke Dni dětí na začátku června a o víkendu po něm. První půlka června je spojená i s veřejnými zkouškami inscenací před otáčivým hledištěm za účasti diváků. A na konci září zase chtějí mít delší časový prostor pořadatelé koncertů ke státnímu svátku 28. září.

„Cílem je uvolnit noční život ve městě, problém je v tom, že se vyhláška vztahuje na celé území. Lidé tak mohou do půlnoci juchat nejen v historickém centru, ale i na dobrkovické návsi. Nebo na sídlištích, kde žije pohromadě spousta lidí a někdo se chce v klidu vyspat, zatímco sousedé bavit,“ popsal krumlovský tajemník Radim Rouče.

Potíže s kuřáky hlučícími před hospodami přetrvávají

Podle radního Milana Kotlára, který provozuje už 26 let v centru Krumlova oblíbenou hospodu Cikánská jizba, však vyhláška nic nevyřeší.

„V centru města jsou čtyři hospody, kam se chodí bavit místní. Ale když jdou ven kouřit, je tam hluk. A jestliže nám ministerstvo vnitra nařizuje, kdy se má co zavírat, je to špatně. Nakonec tato vyhláška možná zastaví život v centru města. Nebude muzika, nebude nic,“ konstatoval Kotlár.

Fakt je, že potíže s kuřáky hlučícími před restauracemi a zábavními podniky řeší hlavně v létě řada českých měst a zřejmě ještě dlouho řešit bude.

„Se strážníky jsme naměřili, že šumící jez u Jelení lávky vydává 67 až 70 decibelů. Kuřáci, co se překřikují před hospodou, 80 decibelů, ale před diskotékou dokonce 90 decibelů. Jsou ještě hlasitější, protože přicházejí z prostředí, kde duní muzika. Zatímco jez nikomu nevadí, hluční lidé na ulici jsou v noci problém a ani postih od strážníků není tak jednoduchý,“ srovnal Carda.

Velitel krumlovských strážníků Jan Šítal zjistil, že místní obyvatelé měří občas noční hluk dvojím metrem.

„Těžko se to balancuje. Když zní při Mezinárodním hudebním festivalu koncerty v pivovarské zahradě do noci, není s tím problém. Ale když tu měli hrát Chinaski, vyvolalo to hodně diskusí. A když někdo řekne, že mají skončit do deseti, je to dvojí metr,“ přiblížil.

Do města už nechodí tolik vodáků jako dříve

Ačkoli někteří obyvatelé Krumlova si občas mezi sebou stěžují, že centrum města je v noci moc hlučné, na strážníky se neobracejí.

„Město žije i v noci, ale stížnosti z centra nemáme. Občas někdo zavolá z Vyšného nebo z Nádražního předměstí a ptají se, zda nevíme, odkud se nese hluk. Ale nechtějí po nás, abychom zasáhli,“ sdělil Šítal.

Místní se musí smířit během léta ještě s další hlučnou společností, kterou vyhláška nemá šanci vyřešit, a to jsou vodáci. Řidiči projíždějící Krumlovem okolo Vltavy jsou zvyklí dávat pozor na skupiny vodáků přesunujících se z kempu do hospod a lidé na Plešivci mají často v noci kvůli hluku zavřená okna. I to se však s dobou mění.

„Vodáky řešíme, ale většinou jsou to případy, že se někam přesouvají. Vodácké kempy mají dnes svoje jídelny a restaurace, do města chodí mnohem méně lidí, co vystoupí z lodí, než před deseti lety. Odhaduji to tak na pětinu,“ srovnal velitel krumlovské městské policie Šítal.