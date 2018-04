Démoni i biblické výjevy. Schiele Centrum v Krumlově ukazuje pohled žen

„Nový výstavní projekt jsme připravili v souvislosti s výročím založení Československa a s tím spojeným rovným volebním právem také pro ženy a následnou dlouhou snahou žen získat rovnoprávnou pozici i ve výtvarném umění. Nezabýváme se bojem za práva žen, ale necháváme je vyprávět jejich příběhy,“ líčí ředitelka Schiele Centra Hana Jirmusová Lazarowitz.

Upozorňuje, že dlouhodobý proces zrovnoprávnění není v muzeích a galeriích dodnes dokončený.

„K mnoha umělkyním se dostáváme až prostřednictvím spolupráce s jejich slavnými partnery. Ani nám se nevyhnula tato zkušenost. Nejprve jsme připravili výstavu Jiřího Koláře a až po letech kolekci Běly Kolářové, Olbrama Zoubka a až později Evu Kmentovou. Loni byla prioritou výstava Pavla Brázdy, abychom v průběhu příprav zjistili, jakým mimořádným talentem disponuje jeho žena Věra Nováková,“ popisuje Jirmusová.

Přízemí galerie letos obsadily obrazy a streetartové malby umělkyně a komiksové kreslířky, která si říká Toy_Box. V Českém Krumlově nyní představuje tři témata.

„Prvním jsou mizející libeňské domy a tamní bezdomovci, kterým pomáháme. Druhým tématem jsou démoni. Já na stěně stojím v boxerském postoji a bojuju proti nim. Bráním cestu nahoru, kde jsem zobrazila svoji rodinu. Potom je tu ještě veganské téma. Na obrazech zobrazuji práva zvířat. Jsou tu k vidění useknuté prasečí tlapky v gestu modlitby nebo velké oko zvířete, které chtělo žít,“ říká Toy_Box.

Streetartová umělkyně vzbudila rozruch v Českém Krumlově už před čtyřmi lety. Tehdy polepila Hradební ulici papírovými postavami s obřími fotoaparáty a mobilními telefony. Upozorňovala na to, že turisté se na město dívají jen skrz tyto přístroje a neodvážejí si zážitky.

Vybírali ze dvou tisíc prací Marie Blabolilové

Obrazy s bytovými zátišími, kusy nábytku, okna se záclonami namalovanými gumovým válečkem, ale i krajinomalby, kvetoucí stromy, kmeny bříz a ploty prorostlé větvemi keřů. To je svět malířky Marie Blabolilové.

„Přes specifický minimalismus přináší její dílo silné emoce. Nejjednodušším způsobem umí malířka a grafička popsat dobu, ať už jde o 60. léta nebo současnost. Je to velmi zajímavá umělkyně svou tvorbou i životním příběhem. Vytvořila neuvěřitelné dílo, vybírali jsme asi ze dvou tisíc prací,“ upozorňuje Jirmusová.

Rozměrné obrazy s biblickými motivy, pouštěmi a světlem jsou typické pro Magdalénu Chaya Rajnišovovu. Její výstava zahrnuje obrazy vytvořené v uplynulých třiceti letech, ale i díla, která vznikla v poslední době během jejího pobytu v ateliérech Egon Schiele Art Centra.

Během roku přidá galerie výstavy dalších pěti autorek. Mezi nimi bude i Kateřina Šedá. Ta se v aktuálním projektu s názvem UNES-CO věnuje vylidňování center měst a pracuje na něm pro česko-slovenský pavilon na bienále architektury v Benátkách.

Silné téma připravuje pro svou výstavu Eva Išková Prokopcová. „Narodila se v roce 1948 v Krumlově. Tatínek byl politicky aktivní a měl později dost vážné problémy. Rodina se rozhodla emigrovat a přejít v noci Šumavu. Jenže malá Evička měla vysokou teplotu a maminka se zde rozhodla zůstat. Otec emigroval a domluvili se, že se později dají přes Červený kříž dohromady. Rodina už se nikdy nesešla,“ dodává Jirmusová.

Ve výročních dnech na přelomu října a listopadu 2018 si galerie připomene i 100 let od smrti Egona Schieleho a 25 let od svého otevření. Připraví dvoudenní slavnostní doprovodný program. Egon Schiele Art Centrum má otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Základní vstup je 180 korun.