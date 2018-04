V Českém středohoří je zřejmě po letech vlk. Testy ukážou, zda napadl ovce

8:02

Na farmě ve Lbíně na Litoměřicku se našlo několik desítek stržených ovcí a jehňat. S největší pravděpodobností nepřežily útok vlka či vlčí smečky. Pokud se to potvrdí, šlo by o první zdokumentovaný výskyt této šelmy v oblasti Českého středohoří po desítkách let.