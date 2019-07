Štafetu festivalu České hrady přebírá Kunětická hora u Pardubic

Program festivalu České hrady - Kunětická hora Pátek 19.7.

(areál otevřen od 15:30)

O2 STAGE

16:30 - 17:00 My Chemical Romance Revival

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21:30 Vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad KOOPERATIVA ZELENÁ STAGE

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48 Sobota 20.7.

(areál otevřen od 10.00)

O2 STAGE

10:45 - 11:15 Romuald Klemm

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Marpo & Troublegang KOOPERATIVA ZELENÁ STAGE

11:15 - 12:00 Eliška Buociková

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Jelen

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej