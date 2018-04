Přežila výbuch bytu a chránila vnučku. Dráhy a VZP ženě odpustily škodu

Život rodiny obrátila naruby předposlední říjnová sobota roku 2015. Drážní byt v Dobroníně na Jihlavsku, v němž žila Miluše Šenková, totiž zachvátil požár po výbuchu propanbutanové lahve.

Kromě spousty zdravotních problémů po nehodě zbyly také vysoké hmotné škody na drážním bytě a platby za léčení.

Před několika měsíci se do řešení složité situace rodiny vložila organizace Popálky, která pomáhá popáleným dětem, dospělým i jejich okolí.

„Podařilo se nám přispět k tomu, že České dráhy nakonec paní Šenkové odpustily dluh ve výši 260 tisíc korun,“ uvedla Jana Lacinová, ředitelka Popálek.

„Komunikace o odpuštění dluhu byla komplikovaná. Dcera paní Šenkové se snažila vše vyřídit, ale neměla šanci. Vše trvalo přes rok. Pak jsme Českým drahám napsali jménem Popálek a do týdne jsme měli reakci, že se pokusí případ posunout dál. No a před pár dny přišlo rozhodnutí o odpuštění dluhu,“ dodala.

Rodině se tak výrazně uleví.

„Jsme opravdu moc vděčné,“ hlásila dcera popálené ženy Zuzana Hegerová. „Teď už splácíme jenom pojišťovně za škodu, která při výbuchu vznikla na autech sousedů,“ doplnila.

Kromě Českých drah odpustila rodině dluh také Všeobecná zdravotní pojišťovna, která původně po paní Šenkové požadovala úhradu nákladů spojených s léčením malé Sofie, její vnučky.

„Tady policie, vybouchl vám byt,“ ozvalo se v telefonu

„Najednou mi zazvonil telefon a na druhé straně se ozvalo: Tady policie, mohla byste přijet hned domů? Vybouchl vám byt,“ vzpomínala na děsivou situaci Zuzana Hegerová.

Vybuchl vám byt, zavolala ženě policie:

VIDEO: Vybuchl vám byt, zavolala ženě policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vzápětí se dozvěděla, že v něm v době výbuchu byla jak její matka, tak i nejmladší dcera, a že obě utrpěly velmi vážné popáleniny.

Malá Sofie se po fyzické stránce zotavovala nečekaně rychle, ovšem šrámy na duši byly hodně hluboko. Z hořícího bytu ji dostala babička, která ji chránila vlastním tělem a při tom sama málem uhořela. Dlouhé týdny nebylo jisté, zda svůj boj o život v nemocnici vůbec vyhraje.

Mamka to zvládne. Ta slova byl nejkrásnější vánoční dárek

„Až 23. prosince mi pan doktor oznámil, že teď už to mamka zvládne. Byl to ten nejkrásnější dárek, který jsem kdy dostala. To si nikdo neumí představit,“ svěřila se s pocity Zuzana Hegerová. Babička se pak přestěhovala za svou dcerou do Nížkova na Žďársku a v roce 2016 si užily společné Vánoce.

Tím ale starosti nekončily, jelikož policie označila za jednoznačného viníka výbuchu paní Šenkovou a bylo jasné, že se musí rodina připravit na zaplacení škody. Ta se nakonec vyšplhala na částku 400 tisíc korun, přičemž bezmála 300 tisíc požadovaly České dráhy, jimž vyhořelý byt patřil.

„Každou korunu budeme muset obrátit dvakrát, ale hlavní je, že jsme spolu,“ reagovala tehdy Hegerová. Nakonec rodině České dráhy i VZP uhrazení škody díky organizaci Popálky odpustily.