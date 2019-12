Začne platit nový jízdní řád, v Karlovarském kraji pojede víc vlaků

Nové rychlíky V dálkové dopravě budou v pracovní dny na trati 140 zavedeny nové rychlíky (R 605) z Chebu odj. 4:28, z KV 5:12 do Prahy hl.n., v opačném směru nově (R 620) z Ústí n/L , z KV v 6:42, do Chebu v 7:27.

odj. 4:28, z KV 5:12 hl.n., v opačném směru nově (R 620) , v 6:42, v 7:27. Na trati 178, resp. 170 Ex 552 (z Prahy ve 20:45) nově jede denně (dosud mimo sobotu).

(dosud mimo sobotu). Večerní Ex 565 Cheb – Plzeň – Praha pojede nově později a bude veden až do Prahy. Z Chebu bude odjíždět ve 20:33.