Už bez přestupů. Kopřivnici s Ostravou spojí nový přímý vlak

Přes sedm milionů kilometrů ujedou podle představ Českých drah v příštím roce vlaky po moravskoslezských kolejích. Největší tuzemský přepravce své plány v regionu představil na tiskové konferenci pořádané ve speciálně vypraveném motorovém vlaku jedoucím mezi Ostravou a Štramberkem na Novojičínsku.

Trasa nebyla zvolena náhodně. Takzvaný Štramberský expres totiž bude novým přímým spojením Ostravy s Příborem, Kopřivnicí a Štramberkem.

„Pro toto spojení nám dlouho chyběly potřebné vozy, které by byly schopny jet po části trasy vedoucí po koridoru z Ostravy do Studénky rychlostí přes sto kilometrů v hodině,“ řekl Jiří Ješeta, ředitel odboru regionální dopravy Českých drah.

Dodal, že od neděle 15. prosince budou zavedeny čtyři páry přímých spěšných vlaků, které zvládnou jízdu do padesáti minut.

Nově oproti stávajícímu jízdnímu řádu dále přibude hned několik vlaků, a to převážně v nočních hodinách. Zlepší se tak dostupnost Havířova nebo Vítkova.

„Jeden pár vlaků denně navíc bude nově vypraven ze severní Moravy přes Břeclav do Vídně. Pojede po trase současného expresu Helfštýn a v Rakousku bude pokračovat až do Grazu,“ přiblížil ředitel Ješeta rozšíření dálkových linek.

Nové spojení s Vídní a polskou Přemyšlí

„Z jihu na sever nyní pojede vlak EuroCity z Vídně do Gdyně. Vedle spoje do Krakova a Přemyšle bude až do Terespolu na polsko-běloruské hranici prodloužen spoj Budapešť–Ostrava–Varšava, v němž budou zařazeny i přímé vagony do Moskvy.“ V příštím roce na podzim by měly být dodány první nové soupravy určené pro trať Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm.

Celkem tak dopravce pořídí pět těchto souprav, zatím poháněných dieselovými motory. V budoucnosti, po elektrifikaci dráhy mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem, Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm, pak mají být soupravy poháněny elektřinou. To je ale zatím nejspíše vzdálená budoucnost. Elektrifikace této trati je závislá na zdvojkolejnění trasy mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem.

Kdy se s rozšířením trati začne, ale zatím není vůbec jasné. „Osobně to odhaduji minimálně na osm až deset let,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Změny na trati Ostrava - Valašské Meziříčí budou hodně náročné

Upozornil, že plánovaná druhá kolej vede v zóně ochrany přírody Natura a také po pozemcích firmy Asental, což jsou dva velké problémy.

„Nebude jednoduché stavbu prosadit. Máme peníze, ale chybí povolení. S Asentalem se bavíme, chtějí se domluvit, problém ale je zmiňovaná zóna Natura.“ Trať mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem vede za Paskovem po úzké plošině mezi řekou Ostravicí a strmými břehy, které se nad ní zvedají.

Jakékoli rozšíření je tak z hlediska ochrany přírody velice choulostivé. „Jsem rád, že se podařilo prosadit elektrifikaci mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím, přestože tato část trasy nevycházela ekonomicky,“ dodal krajský náměstek Unucka. „Pokud by se tato trasa podařila elektrifikovat, získali bychom paralelní trať s hlavním koridorem. Ale je to opravdu ještě na dlouho. Zvláště když se v tomto případě dají očekávat opakovaná odvolání odpůrců stavby.“