České dráhy budou vozit Jihočechy dalších deset let, posílí spoje

České dráhy (ČD) s Jihočeským krajem uzavřely 8. listopadu hned tři desetileté smlouvy. V jižních Čechách budou dál zajišťovat dopravu na osmi elektrifikovaných tratích, pěti motorových a pak také na unikátní historické Bechyňce mezi Táborem a Bechyní.

Smlouvy začnou platit v polovině prosince s nástupem nových jízdních řádů. A hned se dostane na posílení provozu.

„Například vyjedou nové spěšné vlaky ze Strakonic přes Písek do Tábora a z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic, jinde dopravu posílíme. Celkem se rozsah objednávky meziročně zvyšuje zhruba o třináct procent,“ spočítal Jiří Švec, krajský radní pro dopravu. Mezi Strakonicemi a Táborem to bude v pracovní dny osm párů spěšných vlaků.

Posílení se dočká také spoj na trase Dívčice/Zliv – České Budějovice. Ten funguje v podstatě jako příměstská doprava. Dráhy by na této trati do budoucna chtěly posílit ještě více, ale nebude to možné bez přidání druhé koleje, která nyní chybí.

„Už jsme na toto téma otevřeli debatu. Ale ohledně případné stavby se bavíme v horizontu osmi až deseti let,“ sdělil Jiří Kafka, ředitel českobudějovického Regionálního obchodního centra ČD.

Nové vlaky dorazí za tři roky

Další jednotky RegioPanter i nové motorové vlaky se dostanou na tratě dřív.

„Do jižních Čech nakoupíme celkem deset dvoudílných elektrických a sedm dvoudílných motorových jednotek, které budou klimatizované a nabídnou wi-fi připojení k internetu, zásuvky či bezbariérové toalety. Kromě toho ale počítáme i s modernizací stávajících vozidel,“ potvrdil Václav Nebeský, generální ředitel ČD.

Hlavní změny v jízdní řádu zavedení spěšných vlaků Strakonice – Písek – Tábor (8 párů v pracovní dny) a J. Hradec – České Budějovice (5 párů v pracovní dny)

posílení Dívčice/Zliv – Č. Budějovice, zavedení zrychlených osobních vlaků Písek – Č. Budějovice (6 párů)

posílení na trati Tábor – Bechyně a dílčí navýšení i na dalších tratích

objednávka nezahrnovala úsek J. Hradec – Popelín. Kraj Vysočina nahrazuje dopravu mezi stanicemi Počátky-Žirovnice a H. Cerekev autobusy. Z J. Hradce do stanice PočátkyŽirovnice pojedou dva páry vlaků v pátek, tři o víkendu. A posílí se autobusová linková doprava v úseku Popelín – J. Hradec. Pozn.: Změny se týkají pouze regionálních tratí v Jihočeském kraji.

Dohromady dráhy v následujících deseti letech investují do obnovy vozového parku v kraji přes 1,8 miliardy korun. Nové RegioPantery se dostanou do provozu v roce 2022.

„Budeme je nasazovat postupně, jak k nám budou přicházet od výrobce. Rámcovou smlouvu máme uzavřenou,“ upřesnil Kafka. Celkem jich pak bude v jižních Čechách jezdit 14.

Motorové jednotky se dostanou do provozu o rok později. „Ty soutěžíme a výroba potrvá zhruba dva roky,“ dodal Kafka s tím, že je rovnoměrně rozdělí napříč regionem.

Do konce roku se pak má rozhodnout, jak to bude dál s Bechyňkou. Pokud se ji Správa železniční dopravní cesty rozhodne modernizovat a zůstane elektrifikovaná, pořídí tam ČD čtyři nové jednotky. A například pro trať Rybník – Lipno nad Vltavou dráhy nechají zmodernizovat čtyři patrové vozy. Do sedmi motorových jednotek Regionova přidá zásuvky pro drobnou elektroniku.