Budějovická radnice hledá pozemky pro vodní svět a sportovní halu

Místo bourání výstavba nové. Vedení českobudějovické radnice přišlo s myšlenkou postavit novou sportovní halu. Stalo se tak pár měsíců po fiasku s Multifunkčním centrem Dlouhá louka za více než půl miliardy korun. Ta nová by byla menší a levnější. Nejdřív je však potřeba pro ni najít vhodné místo.

„Útvaru hlavního architekta jsem zadal vyhledávací studii, která má vytipovat místa, kde by mohla sportovní hala vzniknout,“ potvrdil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Ten do funkce nastoupil poté, co zastupitelé odvolali bývalého náměstka Františka Konečného (ANO) po sporech právě kvůli multifunkčnímu centru. Stát mělo na místě stávající sportovní haly u řeky Vltavy. Od plánů však letos na jaře město upustilo.

Peníze na halu v kase jsou

Projekt měl nejen své podporovatele, ale také řadu odpůrců, kteří odmítali bourání stále funkční haly, jež má na druhou stranu řadu nedostatků a třeba pro diváky není moc komfortní.

Podmínek pro výběr místa, kde by vyrostla nová a menší hala, je několik. Objekt má stát na pozemku města, musí mít vhodnou infrastrukturu a nabídnout dostatek parkovacích míst. Důležité je i napojení na horkovod, což sníží náklady.

Hala by fungovala současně s tou Na Dlouhé louce. To by znamenalo rozšíření kapacit a zároveň posloužilo jako alternativa v případě, že stávající „sportovka“ doslouží. Až bude vyhledávací studie hotová, pustí se město do studie prováděcí. Ta určuje například to, kolik by investice stála. Peníze v městské kase jsou. „Víme, že takové objekty umíme postavit levněji. V Táboře teď chtějí vybudovat halu za 170 milionů korun,“ zmínil Lavička.

Kromě hledání vhodného místa radnice na podzim spustí také dotazníkové šetření, ve kterém se bude ptát sportovních klubů a veřejnosti. „Chceme zjistit potřeby obyvatel, co se sportu týče, a mít případné investice podložené poptávkou. Někde se budeme ptát online, ale využijeme i jiné formy. Pravděpodobně nám s tím pomůže externí firma,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

To by mohlo předejít kritice za nedostatečnou komunikaci či špatnou přípravu, které město čelilo při minulém projektu. Zástupci radnice nechtějí opakovat stejný scénář.

Podle opozice je to špatný krok

V některých opozičních lavicích ale podporu nenajdou. „Bude zbytečně velká, ale nebude mít parametry například evropských zápasů ve volejbale. Stavme malé amatérské tělocvičny u základních škol. Město potřebuje multifunkční halu a musí pro ni vymyslet jinou lokalitu. Tohle je špatný krok,“ řekl opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

Kdyby šlo vše podle plánu, mohlo by být hotovo i za tři roky. I přestože nyní Multifunkční centrum Dlouhá louka není aktuálním projektem, je možné, že městu přidělá starosti. Společnost Metrostav, která se o jeho stavbu ucházela, chce totiž zaplatit škodu za zrušenou soutěž.

„Za společnost Metrostav považujeme zrušení výběrového řízení za nezákonné,“ sdělil před měsícem mluvčí Vojtěch Kostiha.

Město ale argumenty vyhodnotilo jako neopodstatněné. „Požadavek jsme odmítli. Pokud se Metrostav obrátí na soud, tak se to určitě dozvíme. Zatím však takovou informaci nemám,“ uvedl primátor Jiří Svoboda (ANO).

Vodní svět mezi sídlišti

Kromě sportovní haly pak radnice zadala vyhledávací studii na vodní svět. „Nejde o akvapark. To je věc spíš pro soukromého investora. Například mezi sídlišti Máj a Vltava ale chybí bazén s brouzdalištěm, kam by mohli chodit obyvatelé z okolí, protože současné koupaliště je přeplněné. Byla by to zajímavá alternativa,“ vysvětlil Lavička.

I v tomto případě čeká projekt pečlivá příprava. Ne všichni obyvatelé jsou pro. „Osobně si myslím, že výstavba koupaliště mezi Májem a Vltavou je zcela zbytečná. Bazén v centru mi přijde dostačující, navíc hodně lidí z mého okolí preferuje klidnější místa pro koupání a jezdí třeba na pískovny. Místo toho by město mohlo víc investovat do zlepšení služeb plaveckého stadionu, který zejména přes léto neumožňuje místním sportovcům dostatečné tréninky,“ řekla učitelka a obyvatelka Máje Alena Peštová.

Kde by mohly oba projekty vzniknout, bude jasné za několik týdnů až měsíců. Pak bude i přesnější představa o tom, kolik by investice městskou kasu stály.