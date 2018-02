Budějovický pivovar Samson zvýšil prodej v Česku o čtvrtinu

Celkově rostly pivovaru i tržby, a to o 6,3 procenta na 89,1 milionu korun a s tím i výstav, který byl loni 88 tisíc hektolitrů. V roce 2016 to bylo 82,8 tisíce hektolitrů. Vyplývá to z čerstvé zprávy pivovaru.

„Nejvíc nás těší boom zájmu o naše piva v Česku, registrujeme změnu v chápání značky Samson, pozitivně se to projevuje v návratu zákazníků,“ reagoval na výsledky ředitel pivovaru Daniel Dřevikovský. V zahraničí je největší zájem o Samson v Rakousku a také v Dánsku.

Pivovar loni na trh uvedl exportní prémiový ležák značky 1795. Pivní novinky plánuje i pro letošní rok, mohl by to být například nějaký speciál. Už před časem však Samson oznámil, že se chce soustředit především na vaření klasických ležáků, které jsou v tuzemsku dlouhodobě nejoblíbenější.

„Chystáme i nové aktivity, v polovině roku to bude třeba první ročník SamsonFestu v Českých Budějovicích,“ sdělil Dřevikovský.

Pivovar Samson je součástí belgicko-brazilského koncernu AB InBev, který je největším světovým pivním gigantem. Do Budějovic společnost vstoupila v roce 2014 a v pivovaru od té doby investovala přibližně 400 milionů korun, loni to bylo přes 16 milionů korun.

Samson také po letech odemkl své brány a uspořádal Den otevřených dveří. Pivo vyváží do celkem 27 zemí, areál sídlící na Lidické třídě má možnou roční kapacitu 450 tisíc hektolitrů.