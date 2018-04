České Budějovice chystají MHD zdarma pro děti do 15 a seniory nad 65 let

„Věřím, že návrh získá podporu, a od 1. září by novinka začala platit,“ upřesnil Konečný.

Podle něj nejde jen o úsporu pro rodiny, ale také by to mohlo některé rodiče motivovat, aby přestali vozit děti do školy autem. Město by jako stoprocentního vlastníka dopravního podniku změna stála odhadem 14 milionů korun ročně, které by muselo dát z rozpočtu.

Jízdné v budějovické MHD Děti od 6 do 15 let (včetně): 7denní - 43 Kč, 15denní - 80 Kč, 30denní - 142 Kč, 90denní - 380 Kč, 10+2 měsíce - 1 250 Kč Důchodci do 70 let: 7denní - 65 Kč, 15denní - 120 Kč, 30denní - 200 Kč, 90denní - 510 Kč. Pokud projde návrh, budou mít tyto skupiny od 1. 9. 2018 jízdné zdarma.

„Díky větším ziskům z výběru daní si to můžeme dovolit,“ doplnil Konečný.

Ve věku do 15 let by mohlo podle výpočtů podniku jezdit nově zdarma více než šest tisíc pravidelných cestujících plus ti nepravidelní.

Návrh, který přichází pár měsíců před komunálními volbami, překvapil část opozice, například zastupitele Iva Moravce (Občané pro Budějovice). Na svůj dotaz z březnového jednání zastupitelů dostal v úterý od ředitele dopravního podniku Slavoje Dolejše písemnou odpověď, kde mimo jiné stálo, že v současné době podnik změnu tarifu nepřipravuje.

Dolejš to vysvětluje tím, že v tomto případě se jedná o politické rozhodnutí, které je na radě města, nikoli o návrh společnosti.

„Je to pro mě překvapivé a mohli jsme to projednat a otevřít debatu o tom, jaké systémové změny dělat, aby cestujících v MHD přibývalo,“ reagoval Moravec. Upozornil na fakt, že loni naopak podnik zrušil krátkodobé jízdenky za 13 korun a ponechal jen ty za 16 korun s hodinovou platností.

Návrh na jízdné zdarma pro vybrané skupiny by měl bez větších problémů u vedení města projít. Hnutí ANO má v 11členné radě pět hlasů, takže pak stačí pouze jeden. A třeba náměstek primátora Petr Podhola z ČSSD tuto změnu podporuje. Konečný zmínil, že podobnou věc předložil asi před dvěma lety, tehdy ještě dostatečnou podporu nezískal.

Nákup vozů za půl miliardy

Dopravní podnik ve čtvrtek oznámil očekávané novinky. Ještě letos se vozový park rozroste o 46 vozidel. Autobusy na stlačený zemní plyn CNG už míří do města a celkem jich bude 24, k nim přibude 11 malých elektrobusů a 11 trolejbusů.

„Ty dokážou díky bateriím ujet bez napájení z trolejí přibližně deset kilometrů,“ upozornil Radek Filip, vedoucí oddělení strategie a řízení dopravy dopravního podniku.

Dohromady tak společnost pořídí vozidla za bezmála půl miliardy korun, přičemž 85 procent pokryje dotace.

„Trolejbusy Solaris Urbino od Škoda Electric budou ty nejmodernější, které lze nyní nabídnout. Ve výbavě nechybí klimatizace ani sčítací rámy,“ vyzdvihl ředitel Dolejš.

Nová zastávka u nemocnice

Přibývat budou také další zastávky MHD. Celkem jich podnik využívá přibližně 400, z toho 270 na území města. „Nová bude přímo u vstupu do nemocnice, kam budou zajíždět elektrobusy,“ podotkl Dolejš.

Elektrobusy mají do Budějovic dorazit kolem poloviny roku. Pak se prodlouží linka 24 jedoucí ze záchytného parkoviště v Jírovcově ulici na náměstí Přemysla Otakara II. Z něj zamíří na nádraží, odkud pojede polovina spojů do Havlíčkovy kolonie a stavět bude i poblíž polikliniky, a druhá před nemocnici.

Vzniknou tak dvě nové linky. Nová zastávka pak přibude třeba i v ulici B. Němcové a do konce května vznikne další také u lávky u Kauflandu.

„Při stavbě zůstanou průjezdné všechny jízdní pruhy, pouze se o kus posunou a v místě bude omezená rychlost z důvodu větší bezpečnosti,“ zdůraznil Konečný.

Cestující, kterých loni podnik přepravil 38,6 milionu, pak budou stále méně potřebovat mince při nákupu jízdenek.

„Chystáme nový odbavovací systém ve vozech, kde bude možné platit jízdné kartou,“ sdělil ředitel s tím, že by měla novinka začít fungovat v druhé půlce roku.

Zvyšovat se bude také bezbariérovost autobusů a trolejbusů, nízkopodlažních je teď 67 procent.

Podnik by rád zavedl i provoz školních autobusů. Nyní bude jednat se spádovými obcemi, odkud děti jezdí do škol do Budějovic, i s krajem. Také bude zjišťovat, jaký zájem by byl o tuto službu mezi rodiči. Pokud budou tomuto plánu všichni nakloněni, v průběhu příštího školního roku by mohl pilotní projekt odstartovat.