Nejdříve se vrhnu na parkovací zóny, říká budějovický náměstek pro dopravu

Bydlíte v Suchém Vrbném, jak jste jel do práce?

Autem. Ještě stále přejíždím mezi dopravním podnikem a radnicí. Musím v podniku dokončit svou rozdělanou práci.

A jak se vám jelo?

Jel jsem v půl osmé a musím říct, že docela dobře. Bylo hezky, a tak lidé nemuseli vytahovat čtyřkolové deštníky. Počítám ale s tím, že opráším kolo, protože ze Suchého Vrbného se na něm jede do centra dobře a bude to rychlejší.

Cestou do práce jste také stál u velkého množství semaforů. Někteří obyvatelé už je označují za novodobý symbol krajského města. Nešlo by je nějak eliminovat, nebo alespoň upravit jejich provoz?

Vím, že jich je tady spousta. Seznámím se s problematikou, z jakých důvodů na některých místech jsou, proč je tam osadili. Třeba na Mánesově jsou v krátké vzdálenosti tři a ten prostřední mi přijde zbytečný. Někdy se ovšem mohou zdát zbytečné pro řidiče, ale chodci po nich dlouhodobě volali. V Budějovicích navíc vzniká nová zástavba, mění se tak provoz a není vyloučené, že budou muset někde vzniknout další. Nejsme v tom sami. Jednou jsem jel třeba italským Milánem takovou dlouhou ulicí a byl tam přechod se semafory snad na každých dvaceti až padesáti metrech.

Přemýšlel jste dlouho, zda novou funkci přijmete?

Bavili jsme se o tom docela dlouho. Po odvolání náměstka Františka Konečného jsem byl jedním z hlavních kandidátů, dalším byla radní Andrea Nádravská (ANO). Ona má blíže k ekonomice a investicím, takže byl ve hře i přesun oblastí mezi náměstky. Já mám zase blíže k dopravě s ohledem na mé zaměstnání, ale byl jsem zčásti třeba i u zavádění parkovacích zón. Nakonec tedy padla volba na mě.

Bral jste to tedy jako fakt, neměl jste obavy?

Ani ne. Chvíli jsem po vysoké škole učil, ale pak mě osud poslal do reklamní agentury a kariéra se ubírala jiným směrem, takže jsem mohl získat manažerské zkušenosti. Tady budu moci pracovat se zkušeným týmem. Teď jde o to, aby k prosazení byla odvaha a politická vůle a v neposlední řadě finance.

Jaká je vize?

Připravit navazující spojení na obchvat města, zprovoznit telematiku, tedy inteligentní řízení dopravy ve městě. Ve chvíli, kdy bude obchvat a třeba i jižní tangenta, bude to první kamínek, který odvede část dopravy mimo město. Každé auto tady navíc dopravu špuntuje. My na to musíme navázat systém záchytných parkovišť a k nim i navigační systém. Ten už na okraji Budějovic ukáže přijíždějícím, kam se mají vydat, a zda jsou tam volná místa.

Proč už navigační systém nefunguje k parkovištím, která jsou v provozu?

Pokud se má takový projekt dělat, tak komplexně. Musí být na sto procent připravený. Tak to cítím třeba i u rozšíření parkovacích zón. Budu proti spuštění, pokud tam bude třeba hotové značení, ale budou chybět automaty. Musí to sloužit našim občanům, a ne je naštvat. Musíme projekt dobře připravit i vysvětlit.

Kdy by mohly být spuštěné parkovací zóny na Pražském sídlišti?

Příprava směřuje k zavádění na podzim, ale ještě nevím, v jaké fázi jsou výběrová řízení. A to je naprosto zásadní a může to harmonogram měnit. Se vším se musím co nejdříve seznámit. (Rozhovor vznikal ve druhé polovině června, čerstvě po nástupu Viktora Lavičky do funkce, pozn. red.)

Viktor Lavička (50 let) Nový náměstek primátora pro dopravu a územní rozvoj se narodil v Českých Budějovicích. Jak sám říká, nikdy odtud nechce odejít. Po středoškolském studiu oboru silnoproud a elektrotechnika absolvoval učitelství pro ZŠ se specializací na tělesnou výchovu na Jihočeské univerzitě. Krátce učil, pak přešel do reklamní agentury, dále působil na manažerských pozicích v České pojišťovně, VZP a přes tři roky v Dopravním podniku města ČB. Mezi jeho koníčky patří fotbal, baseball, lyžování, inline bruslení a cestování. Je ženatý, má dva syny.

Uděláte před spuštěním zón nějakou větší a lepší kampaň, než byla minule? Na Pražském předměstí to pak způsobilo obyvatelům nemalé problémy a zmatky.

Určitě ano. U té kampaně jsem za dopravní podnik tehdy byl a měli jsme strašně málo času. Byl problém třeba s distribucí informačních letáků. Chyby určitě nechceme opakovat a musíme to udělat propracovaněji, využít mnoha médií. Nyní už existuje koncept marketingové kampaně.

Zmínil jste vznikající obchvat a záchytná parkoviště. Je město schopné připravit odstavné plochy do doby, než začne obchvat fungovat?

První už je na konci Jírovcovy ulice a rozšiřuje se. Další je u Dynama, další vznikne u stadionu Jihočeské univerzity, kde jsou dnes kamiony. Další by mělo být na jižním předměstí. Město je musí vybudovat, jinak se nám sem budou tlačit auta dál.

Největší nápor lze očekávat na prvním sjezdu od Prahy ulicí Generála Píky. Je tam někde prostor pro záchytné parkoviště? Nabízí se to, protáhne se tam i trolejbusová trať.

Trať by tam skutečně měla být. Ale jinak teď přesně nevím, ve funkci jsem tři dny (rozhovor vznikal minulý týden, pozn. red.). Určitě ty možnosti hodlám zjišťovat a je pravda, že první sjezd od Prahy bude asi nejvytíženější.

Na zatím posledním jednání zastupitelstva jste řekl, že je doprava v Budějovicích sprosté slovo. Jak jste to myslel?

Vidím to tak. Ať se v Budějovicích v této oblasti cokoli stane a udělá jakákoli oprava a ulice jsou zašpuntované, může za to náměstek pro dopravu a nikdo jiný. Lidé to nerozlišují, zda je to městská či krajská silnice a náměstek se třeba snažil o změnu, aby to nemělo takový dopad. Pak je tu důležitá věc, Budějovice se rozkládají zhruba na poloviční rozloze než jiná krajská města, proto je pak ta hustota provozu tak velká. Proto je na tom třeba Hradec Králové lépe. Navíc jih Čech byl dlouhodobě opomíjený, zatímco jinam už dálnice a modernější železnice vedou a mají obchvat, u nás se tento dluh s velkým skluzem dohání.

Do čeho se hodláte pustit v pozici náměstka nejdříve?

Jednoznačně je to dotažení parkovacích zón od Pražské směrem k řece Vltavě. Máme podněty od občanů, kteří se ptají, kdy to bude. Přesunula se jim tam auta lidí jezdících do Budějovic za prací a kteří už nestojí na Pražském předměstí.

Bude to pak konec, nebo myslíte, že se ještě mohou parkovací zóny dál rozšiřovat?

Vždycky je nutné nejdříve vyhodnotit aktuální situaci v konkrétním místě. Takže teď vám určitě neřeknu, že se to bude týkat nějaké další čtvrti. Předcházet tomu musí nejen analýza, ale i anketa mezi občany, jak se k tomu staví.

A co parkovací domy?

Jsem určitě pro jejich stavbu. Už jsme se bavili na útvaru hlavního architekta o situaci na sídlištích Máj a Vltava. Je tam obrovské množství bytů a spousta rodin má dvě auta, což pak dělá situaci neúnosnou. Sídliště na to nebyla stavěná. Musíme vyhledat pozemky města a bavit se o možnostech přesunu aut na tato místa. Po vyhledání pozemků může opět přijít průzkum mezi obyvateli, a tak dále. Třeba na sídlišti Vltava máme místo, kde stojí nákladní auta, je to u Krčínovy ulice. Tam bychom možná mohli už za několik týdnů najít nějaké nové parkovací plochy.