Šok pro Českou Třebovou, bývalý starosta Zedník je v exekuci

Někdejší respektovaný starosta České Třebové Jaroslav Zedník (Nestraníci), který po prohraných komunálních volbách loni na podzim řídí tamní Vodárenskou společnost, měl už ve své funkci potíže vyjít s penězi.

V době svého starostování si vypůjčil vysokou částku od společnosti Zelený sport, zabývající se prodejem zbraní a střeliva. Tato firma shodou okolností chtěla loni koupit kryt v České Třebové, což se jí však nepovedlo.

„Je to velké překvapení, chceme více informací, ještě dnes (v pátek) svolávám koaliční radu,“ uvedla starostka České Třebové Magdaléna Peterková (Koalice pro Českou Třebovou).

Zedník se k exekuci nevyjádřil, nebere telefony, nereagoval na SMS zprávu. Informaci o exekuci jako první zveřejnil zastupitel České Třebové a novinář Milan Mikolecký (Koalice pro Českou Třebovou) na svém webu Českotřebovský deník.

Podle výpisu z Centrální evidence exekucí měl Jaroslav Zedník splatit v červenci loňského roku 1,4 milionu korun, od té doby mu částka narůstala každý den o úrok z prodlení.

Zedník měl půjčené peníze od firmy, která chtěla ve městě kryt

„Nabídl pro nás zajímavý úrok, firma měla na účtu volné prostředky, neměli jsme pochybnosti, že by to nesplatil. Jenže nezaplatil, tak ho dala advokátní kancelář k exekuci, to je standardní postup, takto jednáme se všemi našimi dlužníky,“ uvedl Martin Rudolf ze společnosti Zelený sport. Potvrdil, že půjčka není stará ani rok.

Místní politiky překvapil fakt, že tehdejšímu starostovi půjčil právě Zelený sport a právě loni. Zbrojařská firma totiž měla v České Třebové zájem koupit někdejší kryt civilní obrany a udělat z něj střelnici.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jej už hodlal prodat, ale předkupní právo mělo město. A tehdy se odehrál velký politický boj mezi Zedníkem a opozicí. Zastupitelé nakonec proti jeho vůli prosadili, že město raději kryt za dva miliony koupí, než aby sloužil zbrojařské firmě.

„To, jak se v té věci angažoval, bylo mimořádné,“ uvedl zastupitel Milan Mikolecký. Zedník si poté stěžoval, že město nesmyslně utrácí za kryt, který nepotřebuje.

„Ani jeden z těch, kdo hlasoval pro tento návrh, neřekl, co s tímto krytem budeme dělat a myslím si, že ani jeden z nich, kdyby se mělo rozhodovat a platit to z vlastních prostředků, by za tento kryt nedal ani zlámanou grešli, ale vyhodit dva miliony z veřejných prostředků asi nikoho netrápí,“ uvedl loni v červnu Zedník na facebookovém profilu Nestraníků.

Martin Rudolf považuje spojování půjčky starostovi a jednání o krytu za absurdní. „Že bychom mu půjčili peníze, aby nám nechal ten bunkr? To nemůže nikdo spojovat. Tak jsme si prostě koupili bunkr jiný. Stát ty bunkry vcelku neúspěšně prodává,“ uvedl Rudolf.

Starostka České Třebové Magdaléna Peterková uvedla, že co nejdříve svolá valnou hromadu Vodárenské společnosti Česká Třebová, jejímž je Zedník jednatelem. Jedině ta jej může odvolat.

Politik, který se od roku 2002 zasloužil o vybudování oceňovaného dopravního terminálu a pomohl vzniku velkého překladiště, byl úspěšný především v prvních volebních obdobích.

Poslední čtyři roky natolik přibylo kritiky, že ve volbách kandidoval za Nestraníky až jako druhý na kandidátce. Nestraníci o jeho finančních potížích patrně nevěděli.

„Nehodlám se k tomu vyjadřovat, nemám žádné informace,“ uvedl zastupitel a lídr Nestraníků v loňských volbách Bohumír Nejedlý.

Pokud někdo má pochybnosti o tom, jak velké bylo Zedníkovo slovo při řízení České Třebové, stačí jeden, ale velmi výmluvný příklad. Před pěti lety se na jeho návrh všichni zastupitelé s výjimkou Milana Mikoleckého shodli, že nechtějí, aby Česká Třebová měla v budoucnu přímé napojení na dálnici D35 prostřednictvím křižovatky Litomyšl sever.

Proč, to bylo a je nepochopitelné. Řidiči si kvůli tomu možná zajedou desítky kilometrů. Teď tamní politici, kteří ovšem Zedníkův návrh tehdy podpořili, naopak dálniční napojení požadují.

Zedník byl od roku 2004 do roku 2016 zastupitelem Pardubického kraje, kde seděl dvě období za Koalici pro Pardubický kraj a jedno za TOP 09 a STAN. Třikrát za TOP 09 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny a jednou do Senátu.