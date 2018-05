Zábrana podél průtahu v České Třebové budí emoce

Možnost přecházení silnice však chybí na druhé straně náměstí. Nová zábrana tak některé lidi směruje k přechodu právě tam, kde je nebezpečí střetu chodců s auty mnohem větší.

„Lidé mířící hlavně z Podbranské ulice do hudební školy nebo na gympl utíkají přes hlavní ulici v místě, kde je to hodně nebezpečné. Už dřív nebylo přecházení bezpečné, ale od té doby, co tam dali provazy, je ještě horší,“ řekla například obyvatelka Tyršova náměstí Jana Kupková.

K nejbližšímu přechodu to mají chodci sto metrů, směrem do kopce 150 metrů. Ale právě pod ním se vystavují velkému riziku, protože se s řidiči jedoucími od Ústí nad Orlicí předem navzájem nevidí.

„Já bych nestíhal žádného řidiče, kdyby tam srazil chodce. Nemůže ho tam vidět,“ řekl vedoucí odboru dopravy českotřebovské radnice Tomáš Hájek. Podle něj jsou blázni ti, kteří se o přecházení frekventované silnice v tomto místě pokusí.

Jenomže podle svědků je takových lidí stále dost.

„Senioři a tělesně postižení jsou nuceni úsek přecházet uprostřed nebezpečné křižovatky. Těžko jim totiž vysvětlíte, že nemají riskovat a raději jít o pět set kroků delší trasou přes nejbližší přechod pro chodce, když je pro mnohé z nich každý krok bolestivý či minimálně velmi náročný. Děti plot přelézají a ostatní nebezpečnou křižovatku přebíhají. Město tak z úseku málo bezpečného vytvořilo úsek extrémně nebezpečný,“ řekl tamní podnikatel Roman Roun.

Podle něj stačí mokrá silnice či užití zimních pneumatik v létě a může dojít k vážné dopravní nehodě, protože vozidla nestihnou před pomalu přecházejícím seniorem zastavit.

„Přitom není nic jednoduššího než odstranit plot v té části, která ze zákona vyhovuje k přechodu komunikace a v ideálním případě se snažit prosadit v daném úseku snížení rychlosti vozidel na 40 kilometrů v hodině,“ dodal Roun.

Starosta však tuto variantu odmítá. „Pod to bych se nepodepsal. Lidé tam nemají chodit. Plůtek se dal proto, že lidi ničili původní zelený pás a hlavně proto, že kdyby tam někdo srazil chodce, všichni budou říkat, co jsme udělali pro to, aby se to nestalo. Zatím je vše provizorním bezpečnostním opatřením - nyní probíhá interní architektonická soutěž, jak by vypadalo zábradlí vztahující se k historické budově gymnázia,“ řekl českotřebovský starosta Jaroslav Zedník

Podle něj je tato akce součástí projektu, který má zvýšit bezpečnost na silnici I/14, a to vedle stavby nových chodníků, přechodů, veřejného osvětlení či autobusových zastávek.