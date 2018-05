Opozice se spojila, v České Lípě tak vznikla superstrana

To má 25 členů, každá ze stran na kandidátku poslala pět členů. Kandidátku již mají uzavřenou.

Důvod vzniku strany je čistě pragmatický. V rámci jedné kandidátky mají šanci na lepší volební výsledek. Starostové mají dnes tři mandáty, Zelení a Spolehnutí po jednom, TOP 09 se do zastupitelstva těsně nedostala, stejně jako Unie pro sport a zdraví. Hlasy stran se ziskem pod pět procent tedy propadly.

Lídrem bude šéf sklárny Ajeto

„Ačkoliv se sčítat v politice nemá, tak v roce 2014 by součet těchto pěti stran překročil zisk 31 procent všech hlasů, což nám dává naději, že bychom mohli v říjnu hrát zajímavou a důstojnou roli. To, že jsme před čtyřmi lety měli na sobě jiné dresy, automaticky neznamená, že musíme být soupeři, či mít jiné názory,“ vysvětluje zakladatel uskupení Štěpán Slaný, českolipský florbalista a světoběžník, zastupující na kandidátce Starosty.

Lídrem Živé Lípy bude šéf světoznámé sklárny Ajeto v Lindavě Jaroslav Turnhöfer. Podle něj musí opozice spojit síly, pokud chce něčeho dosáhnout.

„V současném zastupitelstvu hrálo našich pět zastupitelů jen jakési epizodní role a často jen bezmocně přihlíželi tomu, co v zájmu občanů města páchá současná radniční koalice. Ta nebyla vůbec přístupna jakýmkoliv konstruktivním návrhům opozice. Všichni členové našich původních stran a hnutí zůstávají věrni své příslušnosti, ale v zájmu rozumu, nadšení a snahy o to skutečně „otočit“ kolem dějin města Česká Lípa, se spojili do společné kandidátky,“ zdůrazňuje Turnhöfer, zastupující na kandidátní listině hnutí Spolehnutí.

Hudec: Různé stranické tričko nebrání spolupráci

Na kandidátce Živé Lípy lze najít i soudního tlumočníka a překladatele knih Michala Prokopa za TOP 09, Unii pro sport a zdraví zastoupí šéf atletického klubu Roman Málek. Stranu zelených bude reprezentovat psycholog a někdejší zakladatel Občanského fóra v České Lípě Miroslav Hudec.

Ten je přitom politickým matadorem, v zastupitelstvu sedí 25 let. Říká, že mu nedělá problém se dohodnout s jakoukoliv stranou, která to s městem myslí dobře.

„Různé stranické tričko nebrání spolupráci,“ hlásí Hudec. A to prý dokonce ani s pravicovou TOP 09. Ostatně, sám její zástupce na kandidátce Michal Prokop tvrdí, že ve městech je nesmysl dělit se na pravici a levici.

„V české politice jsou už dávno daleko zásadnější dělicí linie třeba mezi liberalismem a autoritářstvím, občanskou společností a lákadly populismu... Kromě toho, se Stranou zelených jsme se zatím na všem bez problémů shodli,“ konstatuje Prokop.

Společnou kandidátku pěti stran uvítal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jehož Starostové dostali ve volbách v roce 2014 v České Lípě výprask. „Možnost jít do voleb společně s dalšími stranami, k nimž máme blízko, dává smysl. Ustoupil jsem tedy z požadavku, abychom měli kandidátku samostatnou,“ ozřejmil hejtman.

Bývalý místostarosta chce kandidovat jako nezávislý

Zajímavostí je, že součástí Živé Lípy nebude Tomáš Vlček, bývalý místostarosta, hlasitý kritik radnice a do konce dubna člen Starostů pro Liberecký kraj. Ve straně skončil a chce spolu s bývalým členem ANO Zdeňkem Ježákem založit novou komunální stranu z nezávislých kandidátů.

„Nezaplatil jsem členský příspěvek, čili jsem byl administrativně vyškrtnut. To mi přijde takové neokázalé a technické řešení. S kolegou Ježákem se cítíme být natolik zoceleni prací v zastupitelstvu i řešením mnohdy i osobně nepříjemných problémů a kauz, že půjdeme do voleb jako Nezávislí,“ řekl Vlček.

Za Živou Lípu nebude kandidovat ani Petr Skokan, někdejší starosta města a krajský hejtman, dnes člen Spolehnutí. Přestože, jak přiznává, o to stál.

„Myslím, že Živá Lípa má velký potenciál. Takhle nabitou kandidátku nebude mít nikdo jiný. Pomáhám jim, radím, ale na jejich radu za ně nekandiduji. Svou personou do toho projektu prý nezapadám,“ připustil Skokan.

V politice se prý po zralé úvaze rozhodl na podzim skončit a již nekandidovat. Věnovat se chce rodině, fotografování a závodům v jachtingu, jemuž propadl.