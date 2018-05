Lidé z koalice zradili, zuří starostka. Potopili společný dopravní podnik

Nápad však zastupitelé nepodpořili, přestože se na něm už bezmála půl roku pracovalo. Torpédovali jej dokonce někteří koaliční zastupitelé, z jejichž dílny myšlenka vzešla.

„Promrhali jsme příležitost držet v rukou cenu a provozovat dopravu v rozsahu a kvalitě, na kterou jsou naši občané zvyklí. Dostáváme se tak na tenký led, kdy nejsme lidem schopni říci, za jakou cenu budou v České Lípě jezdit,“ uvedla starostka města Romana Žatecká.

Proti společnému dopravnímu podniku byly koaliční zastupitelky Petra Chocová (Uděláme pořádek) a Eva Vlastníková (ČSSD). Jejich čin pokládá vedení radnice bezmála za zradu.

„Vždycky hlasovaly pro tuto variantu, nakonec se ale rozhodly být proti ní. Ukázalo se, že lidi tohoto typu nemají v politice co dělat. Ony k tomu neměly žádné dotazy, jenom se prostě toho spojení zalekly,“ zlobí se místostarosta Juraj Rainec (ODS).

Starostka Romana Žatecká (ČSSD) své koaliční kolegyně rovněž nešetří.

„Usvědčují se z toho, že neví, o čem hlasují. U opozice to chápu, ta má právo nesouhlasit s ničím. Ale od nich je to nezodpovědnost. Nehájí zájmy lidí. Někdo jim pouze řekl, že spojení s BusLine je špatné. Nedozvěděla jsem se od nich proč. Celou dobu to podporují a když je klíčové hlasování, vzpomenou si, že je to špatně,“ zuří starostka.

Výsledek potěšil opozici

Eva Vlastníková vzkázala, že pro ni je jediným přijatelným způsobem výběru dopravce výběrové řízení.

„Je transparentní a dopředu nevylučuje nikoho. Založení společného dopravního podniku je nevyzkoušený experiment, který je pro mě hazardem na hraně zákona,“ reagovala na kritiku Vlastníková.

Výsledek hlasování potěšil opoziční zastupitele, kteří spojení s BusLine z principu nechtěli. Nezařazený Tomáš Vlček nastínil, že důvod k odmítnutí návrhu mohl být i jiný.

„Původně měl být jednatelem toho nově vzniklého kočkopsa Juraj Raninec, sám to zdůvodnil minule tím, že měl vždy z obchodního práva za jedna. Pak otočil a navrhl starostku Žateckou. Ale usnesení bylo jen jedno. Že souhlasíme s jejich metodou společného podniku a lidmi zároveň. Třeba někdo hlasoval proti, protože nechtěl ty lidi,“ zamýšlí se Vlček.

Smlouva s firmou BusLine, která dnes v České Lípě MHD provozuje, končí na konci roku 2018. Zbývá tedy jen sedm měsíců najít nového dopravce ve veřejné soutěži.

Už teď se ale ví, že je to šibeniční termín. Radnice musí vypsat jednací řízení bez uveřejnění, ze kterého vzejde dopravce, který bude provozovat MHD v České Lípě do doby, než bude známá vítězná firma z výběrového řízení.

Je pravděpodobné, že s BusLine se pouze prodlouží stávající smlouvy. Stejný scénář se odehrál v Libereckém kraji už před několika lety, nový krajský dopravce dodnes není vysoutěžen.

Zastupitelé dostali otevřený dopis

„Měli jsme spočítanou, a správně, cenu 47 korun za kilometr, za kterou by ve společném podniku městská doprava v České Lípě jezdila. To zastupitelé odmítli. Teď fakticky ztrácíme vliv na cenu městské dopravy,“ upozornil Raninec.

Na odmítnutí spojení města a BusLine má možná svůj podíl i otevřený dopis, který zaslaly zastupitelům občanské sdružení Oživení a společnost Transparency International.

V něm uvádí, že město mohlo využít otevřeného a nediskriminačního řízení, ve kterém by mezi více konkurenty na trhu hledalo nejvhodnějšího partnera. Bohužel zvolilo způsob, který jí nabídla sama společnost BusLine a který může být diskriminační vůči ostatním dopravcům.