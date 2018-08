Už nejsme jen přívažkem Liberce, říká ředitel českolipské nemocnice

„Bez ukrajinských lékařů nemohou české nemocnice fungovat,“ říká k tomu ředitel nemocnice Pavel Marek.

Jste ve funkci ředitele přesně 1,5 roku. Vaším hlavním úkolem tehdy bylo stabilizovat personální situaci nemocnice a nastartovat spolupráci s Libercem, obě nemocnice spolu totiž moc nemluvily. Podařilo se to?

Ono to spolu souvisí, když chcete něco propojovat, musíte to nejdřív stabilizovat. A to se povedlo. O tom, že naše nemocnice je relativně stabilní, svědčí fakt, že celá nemocnice funguje, nemuseli jsme zastavovat nebo omezovat žádné oddělení. Máme ročně přes 18 tisíc hospitalizací, přes čtvrt milionu lidí ošetříme v ambulancích. Lékařský tým se ustálil, vracejí se nám nelékařští zaměstnanci, kteří dříve odešli třeba do sociálních služeb.

Je tedy českolipská nemocnice spíše nemocnicí na kraji města, nebo nemocnicí Chicago Hope?

Pokud nemocnicí na kraji města myslíte nemocnici, kde se všichni znají, kde se problémy řeší s úsměvem, kde není jen sídlo bolesti a smutku, kde se přes všechny neduhy českého zdravotnictví maká, tak takovou jsme. Dodávám, že sice na kraji města, ale nikoliv na okraji zájmu.

Problémy tedy už žádné nejsou?

Trpíme stejnými neduhy jako celé české zdravotnictví. Je nutné personálně posílit internu, ARO, spoustu dalších oborů. Lidé, co tu pracují, tomu dávají víc, než je někdy zdrávo, ale díky tomu je nemocnice funkční.

Ta komunikace s Libercem se také zlepšila?

Liberec nás kdysi nazýval přívažek, byla tu jistá nevraživost, ale obě nemocnice už spolu mluví, podařilo se najít společnou řeč. Oni nám vypomáhají třeba v podobě lékařů, například při výpadcích na chirurgii, rozjednaná je pomoc na interně. Významná je pomoc v oblasti zdravotechniky a nákupu. My zas pomáháme Liberci tím, že díky stabilizaci nemocnice nemusí pacienti z Českolipska jezdit do krajského města a tím přetěžovat tamní nemocnici. Pomáháme si i na běžné konzultační bázi.

Vzpomínám si, že vás kdysi nazývali nemocnicí okresního formátu...

Mně by to ani nevadilo, záleží na akcentu, s jakým to říkají. My samozřejmě jsme okresní nemocnicí. Za to se nemusíme stydět. Z hlediska kraje jsme ale druhý největší špitál, máme 861 zaměstnanců, sloužíme ve spádové oblasti pro 120 tisíc lidí a začínají nám „natékat“ další lidé ze Šluknovského výběžku, kde žije 40 tisíc lidí. To s sebou v budoucnu přinese řadu problémů a bude třeba zásahu politiků z obou krajů, aby tuto situaci řešili.

Tehdy se hodně skloňoval takzvaný holding obou krajských nemocnic, k němuž ale zatím nedošlo. Je to stále na pořadu dne?

Myšlenka společného holdingu stále trvá, ale narazili jsme na neochotu politiků menšinových akcionářů v Liberci. Až se změní politické rozvržení sil po komunálních volbách, věřím, že na tuto myšlenku navážeme. Víc mi to nepřísluší komentovat. Jakou podobu holding bude mít, to nevíme. Bude to personální holding? Nebo nějaké majetkové propojení? O tom se patrně budou bavit politici po volbách.

Česká Lípa ještě nedávno hodlala majetkově vstoupit do českolipské nemocnice, chtěla odkoupit 49 procent akcií. Nakonec ten záměr jaksi zapadl. Proč?

Já jsem u té myšlenky nebyl. Byl by to dotaz spíš na českolipské politiky, ale z nich dnes asi relevantní odpověď nedostanete, neboť teď před volbami jsou občas některé názory trochu potlačeny zájmy o volební vítězství. My bychom se majetkovému vstupu nebránili, pokud bude zachována struktura řízení nemocnice. Ale už dnes jsou v dozorčí radě nemocnice politici, kteří jsou z regionu. Mně je v zásadě jedno, komu bude nemocnice patřit, pokud zůstane ve veřejné sféře.

Před dvěma lety ocenili 49 procent akcií českolipské nemocnice na 161 milionů. Existuje nějaký současný odhad? Je vyšší?

Nemocnice se tehdy skutečně oceňovala. Základní jmění celého špitálu je 333 milionů korun, ono to plus mínus odpovídá. My tady ale provádíme nějaké další investice a opravy, které jsou vidět, takže kdyby se nemocnice oceňovala dnes, byl by asi odhad vyšší. Hlavní bohatství nemocnice je ale stabilita personálu a to by skutečně znamenalo, že nemocnice má dnes větší hodnotu.

Jak jste na tom se mzdami?

Zatím se nám daří společnost držet v mírném plusu, díky některým opatřením a dohodám se zaměstnanci. Těm jsme zvedli tarifní mzdy o 10 procent až teď od července, což byl trochu ústupek ze strany odborů. Díky postupnému zlepšování ekonomiky nemocnice se nám daří mzdově navyšovat těm skupinám zaměstnanců, kde to bylo skutečně nezbytné. Teď už jsme na trhu práce mzdově minimálně srovnatelní.

Letos u vás bude pracovat 120 lékařů. Nabízíte těm novým stále náborový příspěvek 100 tisíc korun?

Nikoliv, ten jsme zrušili. Náborový příspěvek dáváme pouze vybraným zdravotnickým nelékařům ve výši 30 tisíc korun. Studentům nabízíme stipendia, v předposledním a posledním ročníku školy mohou od nás získat až pět tisíc korun měsíčně.

Projekt Ukrajina, jehož cílem bylo umožnit ukrajinským lékařům nahradit naše chybějící lékaře, vám přinesl nějaké posily?

Ten projekt je opět obnoven, letos sem chceme díky němu dostat deset lékařů z Ukrajiny. Na schůzce s premiérem a ministrem zdravotnictví jsme se shodli, že bez ukrajinských lékařů nemohou české nemocnice fungovat. Zmírnil se tedy systém jejich atestací, nezvládli by ho totiž mnohdy ani Češi. Zkouška ze všeho se dělala jeden den, to bylo nelidské. Toto se pod tlakem diskuse mění.

Je s ukrajinskými lékaři těžší práce? Mají jazykovou bariéru, rozdílný přístup k pacientům, nebo horší postavení v kolektivu?

Ukrajinci nám jsou hned po Slovácích mentálně nejblíž. Jejich jediná smůla je v tom, že se narodili o 700 kilometrů víc na východ, v oblasti vojenského konfliktu. Musejí překonávat spoustu problémů spojených s tím, že žijí v jiné společnosti. To pocítí každý, kdo se odstěhuje do jiného státu. Jazyková bariéra, určitá forma rasismu... my tady ale máme nejen Ukrajince, ale i Slováky, lékaře z Ruska, Jordánska, Jemenu, Afghánistánu, Laosu, Palestiny, Beninu nebo Gruzie. Nejznámější cizinec byl asi náš porodník Claudi Lewete z Tanzánie, který bohužel zemřel. Ještě dlouhou dobu potom na něj maminky vzpomínaly, jak byl oblíbený.

Je to podle vás nezastavitelný trend?

Nikdy to už lepší nebude. Němečtí a rakouští lékaři odcházejí do Švýcarska, čeští lékaři zase odcházejí do Německa a Rakouska a do Česka přichází lékaři z Ukrajiny. Bohužel, někteří pacienti, kteří vyrostli v oploceném Československu, na to nejsou zvyklí.

Oblast, kde si asi nemůžete stěžovat, je porodnictví. Rodí u vás víc žen, než bylo kdy zvykem.

Loni v dubnu se zavřela rumburská porodnice, takže u nás došlo k navýšení porodů. Loni jsme měli 1 105 porodů, což je asi o 90 víc než v roce 2016, letos očekáváme opět navýšení o 100 porodů, směřujeme k počtu 1 200. Navíc tu probíhají úpravy celého patra, na jejímž konci bude celé oddělení na jednom místě, včetně rodinných pokojů. V tuto chvíli jsou dokončeny čtyři nové pokoje na novorozeneckém oddělení, dokončujeme rekonstrukci novorozenecké JIP, která byla v havarijním stavu, v září sestěhujeme gynekologické a porodnické oddělení, do konce roku pak vybudujeme denní stacionář na drobné gynekologické výkony. Dovolím si říct, že pak budeme kvalitní, příjemná i moderní porodnice.

Česká Lípa letos vyhlásila dotační program, v němž může praktický lékař dostat dotaci až půl milionu korun, pokud si ve městě otevře ordinaci. Nezpůsobí to odliv lékařů z nemocnice?

Myslím, že to nezpůsobí vůbec nic. Do toho programu se musí lékař přihlásit do 24. srpna, tedy na to má šest dovolenkových týdnů. Navíc musí mít smlouvu se dvěma pojišťovnami. To je v tak šibeničním termínu nereálné. Je to dobrý nápad ve špatném načasování. My se do toho programu chceme přihlásit, otevíráme totiž ambulanci dětského praktika, což je ale náhodný souběh těchto termínů.

Letos v září otevře v České Lípě dvě třídy střední zdravotnická škola. Pomůže vám to za čtyři roky, až z ní vzejdou první maturanti, stabilizovat personální situaci mezi sestrami?

My to pocítíme už dřív než za čtyři roky. Od druhého ročníku k nám budou studenti chodit na praxe a mohou vykonávat spoustu práce. Do jedné třídy na praktickou sestru se dostalo 23 dětí, což je velmi hezké číslo. Do druhé třídy 10 budoucích ošetřovatelů. Česká Lípa tuto školu potřebuje. Byla velká škoda, že dříve z České Lípy děvčata odcházela do Děčína, Liberce nebo Rumburku. To se teď změní.

Velkým projektem předchozího vedení nemocnice byla přístavba špitálu za půl miliardy korun, kde by byl centrální příjem, operační a pooperační oddělení. Tato myšlenka nějak usnula. Proč?

Nový management posoudil plány a rozhodl se je nevyužít. Podmínky se za dobu, kdy projekt předkládal bývalý ředitel, změnily. Dohodli jsme se, že do roka předložíme vlastní návrh rozvoje nemocnice. Ta se samozřejmě rozvíjet potřebuje, stav budovy je tristní, hlavně ve vnitřních rozvodech. Zvenku budova vypadá hezky, ale v betonovém skeletu jsou původní trubky ve strašlivém stavu. Takže řešit musíme tohle.

Kolik letos investujete do modernizace nemocnice?

Čerpáme asi 170 milionů z EU, vedle toho investujeme dalších 30 milionů od Libereckého kraje. Budujeme novou magnetickou rezonanci. Třeba nová hemodialýza nás přijde na 40 milionů korun. Takže v součtu to letos bude určitě přes 200 milionů korun.

Bolístkou této nemocnice je problém s parkováním. Volné místo přes den tu skoro neseženete. Budete to nějak řešit?

My jsme tu za poslední rok přidali asi sto parkovacích míst, ale stejně je to málo. Rozšiřovat se už není kam, pod travnatým placem před nemocnicí jsou základy staré nemocnice, to by bylo strašlivě drahé. V září chceme vytvořit parkovací systém, bude tu závora a vjezd na parkovací lístek. Parkují nám tady totiž lidé ze Špičáku nebo ti, co jezdí za prací. Sjedou se tu tři auta, jedním odjedou a dvě tu nechají celý den stát. Peníze jsou nejlepší regulátor. Pro pacienta, který přijede na vyšetření, bude parkování dostupné. Ale když sem jde někdo na týden ležet, nemusí tu mít celou dobu zaparkované auto.