Česká Lípa zaplatila kvůli GDPR dva miliony, zakázku bude zkoumat policie

I její cena je neobvyklá, přesahuje 2 miliony korun. Jiná města za srovnatelné služby platí zpravidla stovky tisíc. Rada města už kvůli tomu čelí trestnímu oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužitím pravomoci úřední osoby a porušení povinností při správě cizího majetku.

Spletitý případ má kořeny už před třemi lety, kdy se zastupitelé dobrovolně zřekli možnosti rozhodovat o zakázkách za služby do 10 milionů korun a tuto pravomoc delegovali jen na sedmičlennou radu města. Ta teď vybrala neznámou libereckou firmu VATAK, která má jediného zaměstnance a bez výběrového řízení jí překlepla štědrou zakázku. Oslovení odborníci potvrzují, že je na hraně zákona a velmi neetická.

Liberec i Jablonec zaplatily méně

„U každé veřejné zakázky je nezbytné zohledňovat výhodnost pro město, která se v tomto případě hledá těžko. Je na zvážení, jestli by ministerstvo či kraj neměly prověřit hospodaření města,“ diví se Milan Eibl, analytik Transparency International s poukazem na to, že například Jablonec nad Nisou zaplatil 945 tisíc, stotisícový Liberec dal za stejnou analýzu včetně 60 příspěvkových organizací 1,9 milionu.

Pokud by českolipská radnice zakázku soutěžila standardním výběrových řízením, nejspíše by se dostala na nižší cenu. Zakázky napřímo se zadávají jen ve výjimečných situacích.

„Typicky třeba hrozí-li riziko prodlení nebo pokud stejnou službu nenabízí žádná jiná firma na trhu,“ vysvětluje Jolana Nebřenská, vedoucí odboru investic.

Protikorupční expert: Radní by si měli vyžádat reference

O GDPR se přitom mluví více než rok a radnice tedy měla dost času zakázku vysoutěžit. To si myslí i bývalý analytik Nadačního fondu proti korupci a současný protikorupční expert Pirátské strany Janusz Konieczny.

„Implementaci GDPR nabízí celá řada společností a jedná se o dlouho plánované nařízení EU, a proto nelze ani argumentovat časovou tísní,“ tvrdí.

Problematická je podle něj i samotná firma, kterou radní sami vybrali. „Vatak je velice malá společnost, která má záporný vlastní kapitál, a tedy nemá příliš dobrou ekonomickou kondici. V roce 2015 tržby v této společnosti dosahovaly 155 tisíc, v roce 2016 783 tisíc korun. Je tedy patrné, že se zpracováním zakázek v objemu zhruba dvou milionů korun nemá zkušenosti. Tento závěr potvrzuje i registr smluv. Radní by si ovšem měli vyžádat reference a zkušenosti, což by mělo být jedno z kritérií pro přidělení zakázky,“ komentuje Konieczny.

Paradoxní je, že Česká Lípa je členem Svazku obcí Novoborsko. Ten zajišťuje analýzy a agentu GDPR pro své členy zdarma. Předseda svazku Jan Sviták sice říká, že pro město velikosti České Lípy by to zdarma nebylo, ale i tak by radnice dost ušetřila.

„Kdyby se na nás obrátili, mohli jsme jim být nápomocni, máme na GDPR lidi. Minimálně bychom jim vypočetli, že se to dalo udělat mnohem levněji. Spousta radnic podlehla masové hysterii a zadaly zakázku prvnímu, koho našli. To byla chyba,“ míní Sviták.

Opozice: Je to drzé, blbé a nehospodárné

Sporná zakázka na GDPR naštvala i českolipskou opozici. „Rada města soutěží zakázky už delší dobu na takzvanou výjimku, řeknou třeba, že se udělal průzkum trhu a nikdo neměl zájem. Je to drzé, blbé a nehospodárné,“ komentuje Tomáš Vlček (bezpartijní).

MF DNES oslovila i radní města Česká Lípa, proti nimž trestní oznámení míří. Ti nechtějí věc komentovat. Starostka Romana Žatecká přislíbila odpovědět na zaslané dotazy, ale neučinila tak. Místostarosta Juraj Raninec (ODS) pouze uvedl, že zakázku připravoval tajemník města. „Bylo k tomu stanovisko právníka, takže jsme to nezpochybňovali. Osobně se cítím nevinný,“ dodal Raninec.

Radní Karel Tejnora (ODS) vzkázal, že zakázku nelze brát jako jiné drobné investice.

„Zadavatelem je úřad města, tedy je to hlavně problém státní správy, samospráva na to de facto uvolňuje jen finanční prostředky. O GDPR se mluví rok. Dodnes k tomu není implementace do českého práva. Jedná se o zcela novou problematiku v oblasti evropského práva s razantními milionovými postihy. Tedy firmy se zkušeností a historií v této věci nejsou. Nelze v této kauze říci, zda ušetřené peníze za analýzu by se nevrátily násobnou pokutou,“ reagoval Tejnora.