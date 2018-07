Česká Lípa láká lékaře na statisíce. Předvolební kampaň, míní opozice

„Chceme podpořit zřizování nových lékařských praxí tam, kde pacienti dlouho čekají na ošetření, neboť stávající lékaři mají plné kapacity, nebo kde už reálně hrozí odchod lékařů do důchodu,“ zdůvodnila krok města starostka Romana Žatecká.

České Lípě zatím lékaři nechybějí, alarmující je však jejich průměrný věk. Dosahuje až 58 let. Dá se tedy očekávat, že s odchodem několika lékařů do důchodu může nastat problém. Oční lékaři naopak mají dlouhé objednací lhůty, na vyšetření se tu čeká běžně i půl roku.

Dotační program radnice vypsala na internetových stránkách města a zájemci se do něj mohou hlásit od 6. do 24. srpna. Podmínkou je, že lékař bude ve městě sloužit nejméně 20 hodin týdně rozložených do pěti pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Lucie Krausová tento krok přivítala. VZP totiž sama nemá žádné možnosti, jak lékaře přimět, aby změnili působiště.

„Většina lékařů, kteří si otevírají praxi, chce být ve větším městě. Tam proto bývá lékařská síť pokryta dostatečně. Pobídku České Lípy vnímám jako kompenzaci za to, že lékař vymění benefity velkého města za jisté nevýhody malého města,“ řekla mluvčí VZP.

Lékař z Liberce: Není to fér vůči ostatním

Liberecký pediatr Martin Zítek však vnímá půlmilionovou dotaci na zřízení praxe jako nepříliš motivující.

„Nevím, na koho ta nabídka cílí. Pro lékaře třeba z Liberce by bylo neefektivní do České Lípy dojíždět, stěhovat se tam bude těžko, pokud má rodinu a vazby tady. Takže ta pobídka může oslovit maximálně tak lékaře v českolipské nemocnici, odkud je může odlákat. A problém s nedostatkem lékařů se přesune zase tam,“ zamýšlí se Zítek.

Sám Zítek kdysi odešel z liberecké nemocnice a svou lékařskou praxi si zřídil bez cizího přispění. I proto považuje zamýšlenou dotaci českolipským lékařům za diskriminační.

„Není to fér vůči těm lékařům, kteří si museli své ordinace zaplatit tvrdě ze svého a třeba se i zadlužit. Pohybujeme se přece v konkurenčním prostředí. Obecně vzato jsem proti dotacím, v tomto sektoru obzvlášť,“ dodává pediatr.

Opozice hovoří o ukradeném nápadu

Podpora lékařům vadí i některým zastupitelům, byť pro ni nakonec zvedli ruku. „Každá tahle subvence v sobě má i tu nespravedlnost, že jiní si předtím museli vzít půjčku a zaplatit si to ze svého,“ říká zastupitel Tomáš Vlček (bezpartijní, dříve SLK).

Českolipská opozice navíc namítá, že návrh dotovat chybějící lékaře není z hlavy současné radniční koalice, ale jde o ukradený nápad.

„Na zastupitelstvu jsme to navrhovali jako opozice už před dvěma lety při jednání o nákupu nemocnice. Neprošlo to. Vedení města s tím přišlo teď před volbami. Chápu to tedy spíš jako volební kampaň, než snahu opravdu pomoci,“ argumentuje Zdeněk Ježák (bezpartijní, dříve ANO).

S tím souhlasí i Piráti, kteří jinak myšlenku finančního dotování lékařů podporují.

„Přivede-li se díky tomuto dotačnímu programu do města byť jen jediný nový lékař se specializací, které nám tu chybí, tak super. Jen mě trochu mrzí, že se podobné programy a návrhy vyrojí vždy jen před volbami v rámci předvolebních slibů vedení města,“ říká pirátský zastupitel Petr Jeník.

„Že je v Lípě nedostatek zubařů a na revmatologické vyšetření se tu čeká téměř půl roku, víme už dávno. Stejně jako víme o vysokém věku praktických lékařů jak pro dospělé, tak pro děti,“ dodal Jeník.