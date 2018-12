Soud snížil tresty za brutální útok na muže a ženu v českolipském baru

„Nechybělo mnoho, a mohli jsme čin posuzovat jako pokus o vraždu,“ zmínila při loňském vyhlášení prvního rozsudku předsedkyně senátu Eva Drahotová. Tehdy soud poslal čtyři muže na 5,5 až 9 let do věznice s ostrahou.

Při zdůvodňování rozsudku soudkyně připomněla, že obžalovaní útočili i za pomoci nohou a kovových barových židlí na hlavy ležících obětí.

„Navíc tímto způsobem zaútočili na ženu. Čin přesahuje míru vysoké škodlivosti,“ zdůvodnila tehdejší rozsudek soudkyně Drahotová. Bitka brutalitou vzdáleně připomínala takzvaný mačetový útok z roku 2011 v novoborském sport baru Pivní pomoc.

V obou případech vrátil kauzu vrchní soud. Soud se ale u rvačky v baru Hong Kong musel znovu do detailu zabývat jednáním každého obžalovaného zvlášť.

„Vytkli nám, že jsme původně postupovali v rámci společné odpovědnosti a že jsme se měli podrobněji zabývat kamerovým záznamem. A podrobně určit, jak se na činu podíleli jednotliví obžalovaní a podle toho jednání kvalifikovat,“ vysvětlila předsedkyně senátu Eva Drahotová.

Dvouletý úhrnný trest vězení nyní soud vyměřil Peterovi Kalejovi za pokus o těžké ublížení na zdraví. Původně jej poslal za mříže na 5,5 roku. Elemíru Dirdovi vyměřil za pokus těžkého ublížení na zdraví úhrnný tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Loni jej poslal do vězení na 8 let.

David Dirda odešel za pokus těžkého ublížení na zdraví od soudu s dvouletým úhrnným trestem. Loni dostal devět let. Peteru Dirdovi soud za těžké ublížení na zdraví uložil nepodmíněný úhrnný trest 4,5 roku. Způsobil nejzávažnější zranění zbité ženy. Loni dostal o rok víc.

Ženě musí zaplatit dohromady 206 tisíc korun

Všeobecné zdravotní pojišťovně mají obžalovaní zaplatit celkem 28 tisíc korun. Kaleja a Peter Dirda musí poškozené ženě nahradit nemajetkovou újmu 201 tisíc korun a majetkovou škodu 5 tisíc.

K útoku došlo v noci 23. února 2014. Muž se zastal své ženy, kterou před tím urazil jeden z přítomných vulgární poznámkou. Jeden z obžalovaných pak po něm hodil půllitr s pivem. Muž se bránil a vrhače sklenice uhodil. Všichni obžalovaní pak muže napadli. Ženu podle obžaloby tloukli další dva. Zbitý muž utrpěl otřes mozku, tříštivou zlomeninu nosních kostí, měl vyražené zuby.

Ztlučená žena má dodnes trvalé následky. Utrpěla tříštivou zlomeninu nosu, útočníci jí zlomili čelisti, vyrazili zuby. Léčení si vyžádalo několik týdnů, žena mezitím přišla o práci. Znalec navíc konstatoval, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která se projevuje úzkostmi, depresemi či poruchami spánku. Během hlavního líčení vypovídala z vedlejší místnosti.

„Žiju s vědomím, že nás chtěli zabít, byli jak smyslů zbavení,“ vypověděla žena u soudu.