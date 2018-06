Děláte z nás šašky, tvrdili zastánci pardubické přírodní plochy

Účastníci demonstrace ale se silniční propojkou nesouhlasí. A řekli to hlasitě nejen primátorovi, ale i zastupitelům.

S podtitulem Nedělejte z nás šašky se začali v kostýmech klaunů a s typickými červenými nosy scházet po 15. hodině na Wernerově nábřeží, kam dorazilo kolem sedmdesáti lidí.

„Máme pocit, že z nás tady dělá někdo šašky už dost dlouho. Je to území, kde by mohl být park nebo prostě kousek přírody pro nás, co v této části města bydlíme a jinam do přírody to máme daleko. A teď tam chtějí postavit dvě silnice vedle sebe.To si opravdu dělají legraci,“ říká jedna z organizátorek, Olga Kudrnová.

Naráží na to, že zde kromě silnice, která má ulevit nemocničnímu nadjezdu, povede do budoucna také jihovýchodní obchvat města.

Jenže ten je podle představitelů magistrátu stále v nedohlednu.

„Osobně budu prosazovat propojku mezi ulicemi Kyjevská a Pod Břízkami. Obchvat v režii státu je stále daleko, a proto musíme pardubické dopravě pomoci vlastními projekty,“ řekl před nedávnem primátor Pardubic Martin Charvát.