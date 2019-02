Vojenský prostor Červeňák bude už brzy patřit pardubické radnici

O pozemky v lokalitě bývalého vojenského cvičiště Červeňák mají pardubičtí politici zájem od roku 2011. A teprve letos dlouhá anabáze skončí. Zastupitelé schválili smlouvu s ministerstvem obrany o převodu unikátního území nedaleko centra.



Jenže zisk 19 hektarů pozemků v hodnotě přes 20 milionů korun má několik háčků.

„Je tam riziko pokuty za špatné využití pozemků, a to sto korun za každý metr. Musíme proto předložit posudky ministerstvu, že Červeňák využíváme ve veřejném zájmu. Navíc pozemky jsou zatížené tím, že tam v budoucnu povede jihovýchodní obchvat města,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Ale ani to není všechno. V prvé řadě musejí politici a úředníci zajistit, aby se v dnes poměrně divokém území plném vegetace a ruin nikomu nic nestalo.

„Lokalita je zanedbaná a všechny stavby, které tam jsou, jsou ve velmi špatném stavu a budeme je muset rychle sanovat,“ řekla Dvořáčková s tím, že to město bude stát nemalé peníze.

Havarijní stav se týká i dvou mostů. Přitom jeden z nich měl být součástí silniční propojky Pardubičky -Višňovka.

„Teď jde o to, co si s majetkem počneme. Jen musím zmínit špatný stav tamních mostů, které hnutí ANO chtělo použít ještě nedávno při stavbě propojky, ale nic,“ uvedl jízlivě při zasedání zastupitelstva Jakub Kutílek zvolený za Piráty s tím, že vedení města by mělo zpracovat studii využití a správy bývalého vojenského prostoru.

„Musíme pečlivě zvážit, co zbourat, abychom zbytečně neničili něco, co může připomínat historii území,“ dodal.

Haas: Nevidím důvod, aby nebyl zachován stávající provoz

Volební lídr ODS Karel Haas, který však skončil na rozdíl od svých kolegů mimo koalici, zase upozorňuje na to, že by bylo nešťastné, kdyby nyní město celý prostor obehnalo páskami a zakázalo tam vstup.

„Pokud převod dobře dopadne, tak mám pocit, že celý prostor zavřeme, a to bych byl docela nerad. Proto bych poprosil radní, abychom zabezpečili ty čtyři havarijní objekty včetně dvou mostů, ale nevidím důvod, aby tam nebyl zachován stávající provoz. Dobře víte, že tam lidé normálně chodí na procházky nebo běhat,“ uvedl Karel Haas, který se tam sám účastnil závodů v orientačním běhu. „Byla by chyba to celé zavřít,“ dodal.

Podle náměstkyně Dvořáčkové však z takového scénáře nemusí mít vůbec strach. „Ten prostor musí být otevřený, ale musíme zabránit tomu, aby se tam někomu něco stalo. Například tam je starý bunkr a ten je třeba oplotit, aby do něj někdo nespadl,“ uvedla.

Haas působí v klubu orientačních běžců a díky tomu může radnici se zabezpečením prostoru nabídnout poněkud netradiční pomoc. Běžci totiž jsou zřejmě jediní ve městě, kteří vojenský prostor důkladně znají.

„Nabízíme radnici mapu celého Červeňáku, ve které máme zanesený doslova každý zákop, výmol, jámu nebo větší kus betonu, který odpadl z nějaké stavby,“ řekl Haas.

„Za tuto nabídku děkujeme, to radnici hodně pomůže. Museli bychom něco podobného složitě řešit,“ doplnila Dvořáčková.

Nyní k završení transakce zbývá odsouhlasení finální verze smlouvy ze strany státu. Samotný převod totiž ještě podléhá schválení ministerstvem financí a dokončen by mohl být do poloviny tohoto roku.

„Zavazujeme se pozemky využívat po dobu následujících 20 let od nabytí právní moci k veřejným, nikoli komerčním účelům, například pronájmu či prodeji. V opačném případě by městu hrozily sankce,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.