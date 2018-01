Brno má fond na bourání černých staveb, miliony využijí městské části

Už více než dvě desítky let se táhne spor o stavbu hotelu v ulici Neklež v Líšni. I když na ni majitel nemá povolení, roste dál a dráždí místní, radnici i stavební úřad. Stejně jako nedokončený dům - slepenec z 90. let minulého století v Kniesově ulici ve stejné čtvrti.

O zbourání podobných staveb se vedou v Brně letité spory mezi majitelem a stavebním úřadem. Pokud přece dospějí ke konci a stavební úřad vyhraje, vzniká otázka, kdo demolici zaplatí.

A právě pro tyto případy zřídilo město nový fond s vkladem 10 milionů korun. „Chceme tím pomoci radnicím v boji proti lidem, kteří si staví bez ohledu na předpisy,“ říká náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL)

Podle něj stojí radnice až na konci řetězce sporů o legitimnost stavby. Rozhodnout o ní musí nejprve stavební úřad, případně soudy, ale pokud je už vydané právoplatné rozhodnutí o odstranění stavby, je na radnicích, aby konaly.

„To ale není jednoduchá ani levná věc, protože na pozemek nemůže jen tak vjet bagr a srovnat stavbu se zemí. Musí se najmout odborná firma, která stavbu rozebere podle jednotlivých částí a ty uskladní. A to je často záležitost stovek tisíců a u větších staveb i milionů. Proto jsme založili fond. Z něj se zaplatí likvidace stavby a městská část pak bude po vlastníkovi peníze vymáhat. Když je získá, vrátí je do fondu, když ne, nic platit nebude,“ vysvětlil Hladík.

Problémy jsou hlavně s chataři

Starostové si krok města pochvalují a plánují, jak peníze využijí. Nejdál jsou v Kníničkách. „Jednu stavbu už máme vytipovanou. Je to dřevostavba chaty v lese na pozemku Lesů České republiky o rozměru asi 30 metrů čtverečních. Na ní si chceme odzkoušet, jak to bude fungovat, a pak se podíváme i na další objekty,“ říká starosta Kníniček Martin Žák (nez.).

Podle něj má městská část problém hlavně v rekreační oblasti, kde si majitelé často bez povolení přestavují chaty na domy k celoročnímu užívání a doufají v dodatečnou legalizaci.

Fond vítá i starosta Žebětína Vít Beran (KDU-ČSL). V situaci, kdy v ruce držel pravomocné rozhodnutí o zlikvidování černé stavby, byl totiž před zhruba šesti lety. Objekt ale dodnes stojí. „Mohli jsme si vzít půjčku, nebo sáhnout do rezervního fondu. Nakonec jsme do toho nešli. Potřebujeme peníze na jiné věci, třeba na nové chodníky nebo na likvidaci havárií ve školce nebo ve škole,“ přiznal Beran.

O stavbu líšeňského hotelu bojují právníci

I on má, stejně jako jeho kolega z Kníniček, potíže s chataři. „Svá obydlí si různě vylepšují a přistavují. Mají povolení na 25 metrů čtverečních a postaví si tam třípatrový barák. A co pak s tím. Když zjistí, že radnice má na to, aby stavbu zbourala, budou se víc rozmýšlet,“ poznamenal starosta Beran.

A novinka by mohla pomoci k odstranění snad nejznámější brněnské černé stavby v ulici Neklež v Líšni. V tomto případě se majitel pozemku Vladimír Koubek soudí se stavebním úřadem o stavbu hotelu, která začala už v roce 1993. Kauza dospěla až k Nejvyššímu správnímu soudu, ale majitel se neustále odvolává a staví dál.

„Situace došla tak daleko, že to soused, který původně spor s majitelem hotelu vedl, vzdal a odstěhoval se. Dnes je to bitva právníků, ale je dobře, že pokud ji vyhraje stavební úřad, budeme mít peníze na to, abychom stavbu odstranili,“ konstatuje líšeňský starosta Břetislav Štefan (ČSSD), který sám před lety „vyháněl“ z ulice míchačky s betonem.

Hotel je zatím otevřená záležitost, ale jedno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby už místní úředníci mají. „Je to stavba v Salajní ulici. Jde o letitý spor sousedů a jeden vyhrál,“ dodal starosta.