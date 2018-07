VIDEO: Dopravní peklo bez důležitého mostu, už rok trpí lidé i domy

Hluk a prach spojený s hustým provozem dusí lidi v Černé Hoře na Blanensku přesně rok. 20. července 2017 totiž padlo rozhodnutí, že silničáři opravovaný most na silnici I/43 kvůli havarijnímu stavu úplně zavřou.

Objížďka tak změnila život obyvatelům městyse. Rušná silnice rozdělila obec na dvě části, lidé se přes ni vydávají jen v nejnutnějších případech. „Chápu, že ta objížďka nemůže vést jinudy. Jen aby se tady nic nestalo, když tu jezdí tolik kamionů. Měli je poslat jinudy. V noci tady třicítkou snad nikdo nejede, to se klepou i skleničky na stole,“ popisuje Marie Slámová, jež bydlí hned naproti pivovaru.

Čekání a popraskané fasády

Přes Brněnskou ulici, která se kvůli zavřenému mostu před rokem proměnila v hlavní dopravní tah mezi Svitavami a Brnem, vede jen jediný přechod – u pivovaru, kde jsou i autobusové zastávky.

„Přes silnici chodíme každý den. Přecházíme ji mezi projíždějící kolonou, ale většinou nás někdo pustí,“ říká matka dvou malých dětí Klára Bílková. S nimi teď musí být hodně ostražitá.

„Kdo bydlí nahoře na kopci nebo jde do školky, nevrací se několik metrů na přechod. Radši vždycky počkáme a přejdeme, kde potřebujeme,“ přiznává i Slámová. Na svém domě u silnice plánovala novou fasádu, teď ale raději počká, až se nový most otevře.

Že se projíždějící těžké kamiony podepisují na domech, kde jsou vidět praskliny, potvrzuje i paní Jarka, která si nepřála uvést celé jméno. „Bydlím hned u cesty. Co tudy vede objížďka, neotvírám okna do silnice,“ popisuje. K rušné silnici chodí, jen když jde ráno do obchodu. „Snažím se ji přecházet co nejmíň, na přechod je to daleko,“ popisuje seniorka. V tu chvíli se silnici snaží přejít žena s kočárkem a dítětem. Zleva ji sice pouští auto, z druhého směru ale jede kolona a nikdo nezastaví. Žena mávne, ať řidič jede, a její gesto je dostatečně výmluvné – sice děkuje, ale i řidič sám vidí, že to nemá smysl. Musí počkat, až nic nepojede.

Do konce roku, slibují silničáři

Lidem v Černé Hoře nezbývá než doufat, že nový most bude na konci roku hotový. Ředitelství silnic a dálnic, jež most staví, ujišťuje, že vše jde podle plánu. „Na začátku června jsme jen těsně před betonáží řešili bleskovou povodeň a museli jsme odčerpávat vodu. Na konci roku ale bude hotovo a po mostě se bude jezdit,“ ujišťuje šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Starý most tady stál od 70. let minulého století. Protože do něj zatékalo, zkorodovala uvnitř táhla. „Dovnitř nevidíte. Pomocí nedestruktivních metod jsme nezjistili ty vady, které se pak objevily při jeho opravě. Mosty teď prohlížíme pečlivěji než dříve a saháme už k destruktivním metodám a více se díváme i na táhla,“ upozorňuje Fiala a dodává, že starý most silničáři pravidelně kontrolovali.

V prodejně pivovaru je plno

Kvůli stavbě nového mostu musí Černá Hora v září oželet oblíbenou Pivní pouť. „Bohužel z bezpečnostních důvodů pouť letos neuspořádáme. Nemůžeme sem pozvat tisíce lidí,“ říká Marek Pivka, mluvčí Pivovarů Lobkowicz, k nimž černohorský pivovar patří. Už loňský 21. ročník se konal v osekané podobě a stánky zůstaly pouze za branami pivovaru. Most se totiž na jeden den otevřel a auta jezdila kyvadlově.

Podle Pivky ale černohorskému pivovaru objížďka i pomohla. Všichni totiž jezdí kolem něj a do podnikové prodejny tak zajde víc lidí.

Naopak v pizzerii na náměstí příliv hostů nezaznamenali. „Děláme i rozvoz a kvůli kolonám máme problém dostat se na hlavní silnici,“ posteskne si obsluha.

Denně za prací do Brna dojíždí z Černé Hory František Virdzek. „U nás je to dočasný problém, ale ostatní obce na trase do Brna se s hustou dopravou a kolonami potýkají dlouhodobě,“ upozorňuje. I proto podepsal petici za výstavbu dálnice D43 mezi Brnem a Moravskou Třebovou na Svitavsku. Tu tento týden podpořili i senátoři.

Městysi poslední rok věnují zvýšenou pozornost policisté, denně sem zajíždějí. „Za rok jsme řešili stovky přestupků, ne vždy se jednalo o rychlost. Telefonující řidič je pro své okolí možná ještě větším rizikem. Co se týče rychlé jízdy, v drtivé většině případů řidiči v úseku s 30kilometrovým limitem nejeli více než 55 kilometrů v hodině,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.