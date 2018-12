Teď už by se to stát nemohlo, reaguje Čepro na obří krádeže ve skladu

Téměř rok pachatelé dálkově ovládali průtok ve výdejním zařízení společnosti. Vybraní zákazníci tak oficiálně tankovali objednané a zaplacené množství. Ve skutečnosti jim to cisteren nateklo víc.

„Zařízení vydávalo víc pohonných hmot, než zaznamenávala certifikovaná měřidla. S podobně sofistikovaným případem jsme se v Čepru setkali poprvé,“ uvedl u soudu právník společnosti Milan Kučera.

Od května roku 2016, kdy se na krádeže přišlo, se změnily kontrolní mechanismu uvnitř firmy.

„Věříme, že dnes by se situace opakovat nemohla,“ dodal Kučera.

Soudce požádal obžalovaného o jeho počítač

Předmětem zájmu senátu bylo i obchodování na burze se závratnými zisky. Jeden z pětice obžalovaných se totiž v reakci na to, co uvedl při pondělním začátku projednávání případu, snažil přesvědčit senát, že 17 milionů korun, zabavených u něj při domovní prohlídce, nepochází z krádeží (viz též Muž souzený za krádeže ve skladu Čepra měl doma 17 milionů v hotovosti).

„Zpracoval jsem to na cédéčko. Všechno to tam je,“ oznámil nyní soudu Pavel Pávek.

Předseda senátu Radomír Koudela disk přijal s tím, že Pávek dodá i notebook, který k obchodování používal.

„Z něj bude možné získat veškeré údaje i o muži, na jehož příjmení si nepamatujete,“ podotkl.

Pávek totiž tvrdí, že zhruba tři roky obchodoval s účtem a osobními údaji jistého Miroslava. Ten mu pak v hotovosti předával odměnu. Od dvousettisícových částek po milion, několikrát ročně.

„Neříkám, že to není možné, rozhodně je to ale velmi zvláštní,“ hodnotil Koudela.

Všichni obžalovaní vinu striktně odmítají. Pávek v Čepru v rozhodné době pracoval jako operátor výdejního zařízení. Další čtyři lidé, kteří s pohonnými hmotami obchodovali, měli z nápadu profitovat.

Na krádeže policii upozornila sama firma a ve stejnou dobu se uskutečnil policejní zásah ve dvou skladech. Kromě Loukova ještě na jihu Čech v Bělčicích u Blatné. Také tam docházelo ke krádežím, spojitost ale případy nemají.